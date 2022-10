Jovem se hospeda em hotel com ‘a pior vista do mundo’ e mostra situação em vídeo viral Reprodução - TikTok - @neemanaz

Não é incomum a situação em que uma pessoa chega em um hotel e tem problemas ou se sente incomodado com a vista, não é mesmo? No entanto, para um jovem usuário do TikTok, a sua foi a “pior do mundo”. Vamos entender o motivo?

No vídeo, que desde que foi compartilhado por @neemanaz já ultrapassa 1 milhão de visualizações, é possível conferir o jovem relatando em inglês: “Estou no meu quarto de hotel e disse ‘uau, minhas persianas estão fechadas, quero um pouco de luz natural aqui’, para logo me dar conta que esta é a minha vista”, afirmou.

Em um simples movimento afastando as cortinas, o jovem mostrou que a janela do seu quarto dá diretamente não apenas para o banheiro feminino como também para uma piscina com crianças, ressaltou.

Embora a vista inusitada, @neemanaz levou a situação com humor e encerrou seu registro dizendo: “E se você me deixar fechar as cortinas, de verdade, para não me julgar como um voyeur? [...] Este é um lugar terrível para se ter uma janela”, reforçou.

E como muitos possivelmente esperavam, o registro recebeu diversos comentários de internautas, dentre eles:

“Quem pensou que isso seria uma boa ideia?”;

“Você conseguiu a suíte presidencial? 👀 amei”;

“Quem fez este hotel?!”.

Está curioso e quer ver o registro que repercutiu? Assista abaixo. (Se não conseguir visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).

