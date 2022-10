Grávida é ofendida pelos sogros durante seu chá de bebê

Uma mulher grávida ficou completamente horrorizada com as atitudes de sua sogra que, além de proibi-la de comer durante seu chá de bebê, passou a insultá-la por conta de seu ganho de peso durante a gestação.

Conforme a publicação realizada pela mulher no Reddit, a mulher reparou que a mãe de seu companheiro passou a dar a ela porções menores de comida em comparação as ofertadas a seu marido. Mas o estopim foi quando ela foi proibida pela sogra de comer o bolo em seu chá de bebê.

Segundo a publicação feita pelo The Mirror, a mulher revela que abandonou seu próprio chá de bebê por conta das atitudes de seus sogros. A celebração, organizada pelos pais de seu companheiro depois que o homem recusou a oferta da cunhada para preparar a festa, não teve qualquer participação ativa da mulher na organização.

“Cheguei lá e minha sogra era a encarregada de servir os convidados. Eles serviram bolos e suco e eu fiquei com tanta fome que me levantei e fui comer, mas ela me impediu de comer o bolo dizendo que eu ‘já engordei demais’ e que o filho não ficará feliz em viver com ‘uma grande morsa’”.

Ela foi embora!

Diante da atitude da sogra, a mulher decidiu ir embora, mais foi prontamente impedida pela irmã de seu marido. “Ela me parou e disse que eu iria envergonhar sua mãe se saísse no meio da festa”.

“Eu disse a ela que se quisesse que eu ficasse na festa sua mãe tinha que sair, e ela me chamou de louca, então eu simplesmente saí andando”, conta a mulher.

Apesar de seguir seus princípios, a mulher descobriu que seu companheiro não apoiou sua decisão e a acusou de “se estressar com nada”.

“Eu disse a ele que esse tipo de assunto não era algo ‘insignificante’ uma vez que a mãe dele literalmente me proibiu de comer quando eu estava com fome, tudo o que ele disse foi que ela teve boas intenções e que eu tenho que parar de ‘me ofender facilmente’ antes de passar essa ‘mania’ para o nosso filho”.

Leia também: Mãe toma difícil decisão e entrega o cachorro do filho para a ex-esposa dele

Incomodada com a situação e com a atitude de seu companheiro, a mulher decidiu voltar para a casa de sua família e buscar apoio e orientação sobre suas atitudes e o acontecido como um todo.

Para os usuários do Reddit, os comportamentos tóxicos do marido dela são claros: “Que tipo de pessoa ouve sua esposa grávida dizer que teve comida negada e acha que ela está exagerando? Esse cara é um idiota. Repense seu casamento”.

“Você deve repensar seu relacionamento. É isso que você quer que continue acontecendo no futuro”, finalizou outra pessoa.