Forçado a entrar no banheiro, menino de 8 anos revela que foi abusado na escola

Um menino de 8 anos, estudante de uma instituição de ensino de Bogotá, na Colômbia, fez uma dura revelação aos pais sobre um evento traumático acontecido em sua escola: ele foi abusado sexualmente por outros dois alunos do colégio.

Atenção! Queremos alertá-lo que o disposto a seguir pode trazer detalhes de situações de violência, o que pode despertar gatilhos emocionais.

Segundo informações do portal Publimetro, em relato aos pais, a criança contou que foi abordada por dois estudantes que o ameaçaram e obrigaram a entrar no banheiro da escola, local em que foi abusado sexualmente.

Diante da revelação, os pais imediatamente se direcionaram à instituição de ensino pedindo para que adotem as respectivas providências, iniciativa que os responsáveis também esperam da Secretaria de Educação de Bogotá.

Quais são os próximos passos do caso do menino colombiano?

Após conhecimento do caso, a Secretaria de Educação afirmou que acionou o Sistema de Alerta para os respectivos processos em tais casos. De acordo com o secretário da respectiva instituição, o diretor da escola “vai se reunir com a mãe da menor para ouvi-la e poder identificar os supostos agressores e assim entregar a informação às autoridades para a respectiva investigação”.

A Polícia da Infância e Adolescência, que notificou o caso ao Instituto Colombiano de Bem-estar Familiar (ICBF) para a abertura do respectivo processo legal, visitou a criança, que atualmente se encontra internada em um hospital da cidade, para levantar as informações necessárias e conduzir as investigações.

Até março deste ano, 136 casos de violência sexual foram registrados em instituições de ensino da capital da Colômbia.

