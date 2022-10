Ex-jogador xinga eleitores da oposição e pede para a população “atropelá-los”

O ex-jogador de futebol Fabrício Manini, de 42 anos, viralizou nas redes sociais no último domingo (2), logo após as eleições. Conforme levantado pelo Metrópoles, Fabrício escreveu em sua rede social “Depois do resultado do primeiro turno das eleições, espero que todos eleitores do Bolsonaro, assim como eu, quando encontrar alguém passando fome ou pedindo algum alimento, não ajude. Passe com o carro por cima da cabeça, pro País não ter mais despesas com esses vermes”, disse em seu Instagram.

De acordo com o site, o ex-zagueiro é nascido em Água Branca, Mato Grosso, e foi revelado nas divisões de base do time Gama, do Distrito Federal. Fabrício ainda atuou nas equipes do Botafogo-PB, Fortaleza, Ceará, América-RN e Oeste-CE.

Após a repercussão nas redes, Manini deixou sua conta no Instagram no modo privado.

LEIA TAMBÉM: Esposa joga carro em cima de criminosos e salva marido de assalto no litoral de São Paulo

Veja a postagem do ex-jogador:

Para Fabrício Manini, ex-jogador de Ceará, Fortaleza e Botafogo-PB, quando um eleitor de Bolsonaro encontrar alguém “passando fome”, o que deve ser feito é “passar com o carro por cima da cabeça” dos “verme”, pra que país não tenha mais “estas despesas”. pic.twitter.com/yGDRStwDQo — William De Lucca (@delucca) October 3, 2022

Eleições para Presidente

Mesmo com pesquisas apontando uma vitória do petista já no primeiro turno, Lula (PT) e Jair Bolsonaro (PL) irão disputar um segundo turno pelo cargo de Presidente da República. A nova votação ocorre no dia 30 de outubro, domingo.

Com 99,99% das urnas apuradas (até a veiculação deste texto), o candidato do PT recebeu 48,3% dos votos, enquanto Bolsonaro, que tenta a reeleição, ficou com 43,20%.

Em terceiro lugar ficou a candidata Simone Tebet (MDB), com 4,16% e em quarto Ciro Gomes (PDT), com 3,04% dos votos válidos. Os demais candidatos não atingiram individualmente 1% de votos válidos.

⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

LEIA MAIS:

⋅ Álbum de figurinhas da Copa se torna passatempo favorito de idosa de 86 anos no interior de SP

⋅ Casal é flagrado fazendo ‘sexo selvagem’ em hotel e caso gera revolta entre os demais hospedes: fechem as cortinas’

⋅ Mulher mumificou e escondeu o corpo do esposo por mais de 1 ano