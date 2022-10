Ela se enfureceu ao encontrar uma pilha de ‘areia de gato suja’ fora de sua casa

Uma mulher ficou completamente irritada ao descobrir que seu vizinho não está se desfazendo corretamente dos dejetos de seu animal. Segundo ela, ao invés de colocar a areia de gato suja em sacos de lixo na lixeira, ele passou a deixar uma pilha de areia suja em um beco onde os moradores da região armazenam suas lixeiras.

Após publicar sua história no Reddit, o relato da mulher foi compartilhado pelo The Mirror. Com um post no tópico “vizinhos infernais”, ela conta: “Socorro! Meu vizinho está jogando areia de gato suja do lado de fora de sua casa! Temos um beco onde colocamos nossas lixeiras e ele apenas a deixa lá”.

“Na semana passada quando fui tirar meu lixo eu notei que eles jogaram uma pilha de areia de gato, com dejetos, ao lado de suas lixeiras. Eles nem se deram ao trabalho de colocar a areia em um saco de lixo! Deixei quieto, mas hoje fui levar meu lixo e novamente notei a mesma situação, só que a pilha de areia suja está cada vez maior”.

Ela não sabe como lidar com a situação

Sem saber como lidar com seus vizinhos, a mulher decidiu questionar os usuários da plataforma sobre como pode resolver essa situação.

“Não é a primeira vez que tenho problemas com esses vizinhos. O que eu devo fazer? Devo ligar para as autoridades locais e pedir auxílio?”.

“Tentei falar com eles anteriormente sobre latidos de cachorro constantes, eles não fizeram nada quanto a isso mesmo depois que meu parceiro foi conversar com eles”, finaliza a mulher.

Para os usuários da plataforma, ela deve tomar uma atitude, mas até mesmo eles não chegaram a um acordo sobre qual seria a forma mais efetiva de lidar com a situação. “Tire fotos e ligue para as autoridades, você precisa de provas pois é uma questão se saneamento”.

“Coloque a areia em um balde, vá até a porta da frente deles e jogue o conteúdo bem ali na frente. Assim quando abrirem a porta eles vão dar de cara no conteúdo que deveriam ter jogado fora corretamente”, sugeriu outra pessoa.