Noivo exige que a noiva não seja levada ao altar pelo pai

Uma noiva ficou completamente indignada com as atitudes de seu noivo, que a proibiu de ser levada ao altar pelo próprio pai. Conforme relato feito por ela no Reddit, seu pai e seu companheiro tiveram uma série de pequenos atritos recentemente.

Segundo o relato publicado pelo The Mirror, a noiva pediu ajuda de outras pessoas para entender se realmente está sendo irracional em não concordar com o pedido de seu companheiro.

“Nós estamos juntos há mais de dois anos e eu não tenho uma família grande, somos somente eu, minha irmã e nosso pai. Meu pai é pai solteiro e dedicou toda sua vida para nos sustentar e eu o amo e agradeço por toda sua dedicação e cuidado”.

“O problema todo é que ele e meu noivo não se dão bem. Eles têm opiniões bem diferentes sobre diversas coisas, o mais recente desentendimento entre os dois foi quando meu pai se recusou a nos ajudar com qualquer dinheiro para o nosso casamento”.

Ela ficou irritada com o pedido do noivo

Segundo a mulher, recentemente, durante uma conversa, seu noivo pediu a ela que “arrume outra pessoa” para levá-la ao altar.

“Ele disse que se meu pai se recusou a ajudar, ele deve ser grato de ainda estar entre os convidados. Eu fiquei chateada pois sei que meu pai não ajudou por não ter como ajudar! Além disso, quero que meu pai me leve ao altar no meu casamento”.

“Meu noivo ficou irado comigo e disse que se eu fizer isso eu o deixarei chateado no dia do nosso casamento, mas o chamei de egoísta por tirar de mim o meu maior sonho. Ele está furioso e insiste que estou exagerando em chamá-lo de egoísta por sua atitude”.

Rapidamente diversas pessoas comentaram e pedira a ela para repensar seu casamento.

“Cada desentendimento dito por você soa como seu noivo agindo de forma ignorante com seu pai e seu pai não fazendo nada de errado. Agora ele está tentando te impedir de ter um momento especial no seu casamento. Ele parece ir além de egoísta, pense bem antes de se casar”, comentou uma pessoa.

“Por que vocês estão se casando? Ele não se dá bem com seu pai por motivos ignorantes e mesquinhos. Você pode encontrar alguém que te respeite e que respeite sua família”, comentou outra.

Uma terceira finalizou: “Pense bem antes de casar com alguém que quer te afastar da sua família no dia do seu casamento, é um grande sinal de alerta”.