Idoso pensou estar dormindo com seu gatinho, mas o que estava escondido não era um felino

O que para um homem de Foulsham, na Inglaterra, seria um momento fofinho despertando com seu gatinho, se tornou uma verdadeira surpresa depois que ele percebeu que o que se movia em sua cama não era na verdade seu pet. Vamos entender o que aconteceu?

De acordo com detalhes compartilhados pelo portal Meganoticias, esta foi a experiência vivenciada por Iain Robertson, um idoso de 65 anos, que acordou com uma movimentação em sua cama e com algo que se movia em suas pernas.

E embora tenha imaginado que poderia se tratar de seu gatinho, quando levantou o lençol teve uma surpresa: uma serpente estava escondida. “Puxei o edredom e vi o que parecia um pedaço de barbante, mas ela começou a se mexer e a olhar para mim. Foi um pouco preocupante”, afirmou o idoso.

Então, para evitar qualquer situação grave, já que não tinha informações sobre o réptil, com a ajuda da esposa, Robertson conseguiu capturar a cobra e colocá-la em uma caixa.

O que se sabe sobre a serpente encontrada na casa do idoso?

Segundo informações, a serpente pertencia ao vizinho e teria fugido, aparecendo então na casa de Iain. Além disso, acredita-se que estivesse escondida no local há dias, já que o idoso percebeu uma movimentação estranha em sua residência e notou uma mudança no comportamento de seu gato, Socks.

Serpente não é venenosa

Por sorte, embora o susto, a serpente descoberta no local, que é do tipo cobra do milho, não é venenosa e não oferece risco aos seres humanos.

