Anaconda de 15 metros? Vídeo de sucuri de sucesso tem uma verdade a ser revelada

Um vídeo que diz mostrar uma sucuri, também conhecida como anaconda, de 15 metros, voltou a circular nas redes sociais recentemente. Nas imagens, é possível ver como uma cobra desliza nas águas de um rio, que dizem ser o Rio Xingu, no Pará.

Muitos espectadores acreditam nas imagens, mas a verdade a ser revelada pode desanimar aqueles que esperavam ver um animal tão grande no Brasil.

Confira as imagens da sucuri:

Mesmo sendo considerada a segunda maior cobra do mundo e a primeira do nosso país, a sucuri não chega a medir 15 metros de comprimento.

O Biólogo Henrique, conhecido como o biólogo das cobras, mantém há muito tempo um desafio que promete pagar R$10.000,00 a quem comprovar a existência de uma Eunectes murinus, a Sucuri-verde, com mais de 9 metros.

O portal That Nonsense, investigou a origem da anaconda gigante do Xingú e chegou a conclusão que as imagens foram editadas para que as dimensões parecessem maiores. O truque é nada menos que usar o “zoom”. O que faz a cobra parecer muito maior do que realmente é, mas também diminui a resolução da gravação.

Eles até descobriram o vídeo original que apareceu pela primeira vez no YouTube em 2018, sem indicar o local de origem da gravação.

Veja a gravação:

