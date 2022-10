Imagens de câmera de segurança flagram revoltante caso de zoofilia em plena via pública Reprodução - Sin Censura

Imagens de uma câmera de segurança do município de Fusagasugá, na Colômbia, revoltaram internautas e moradores do departamento de Cundinamarca, após um homem ser flagrado praticando um crime de zoofilia em plena via pública.

Segundo detalha o portal Publimetro, o ato criminoso aconteceu no último dia 29 de setembro, por volta das 20h30, em uma das ruas do bairro Emilio Sierra.

⚠️⚠️⚠️ ATENÇÃO ⚠️⚠️⚠️

Queremos alertá-lo que todo o disposto a seguir se trata de um conteúdo com detalhes sensíveis e com temática que envolve situações de violência.

Na gravação, que chocou e gerou revolta, é possível ver que o sujeito, cuja identidade não foi revelada, observa se não há ninguém próximo e então abaixa as calças, se ajoelha e chama o cachorro que está no local.

Segundos depois do animal se aproximar, algo chama a atenção do homem que levanta rapidamente as calças e atua como se nada tivesse acontecido, deixando o local em que cometeu o abuso.

Além dos internautas, Jorge Mario Torres Carmona, vereador do partido Alianza Verde (Aliança Verde, em português), que é conhecido por ser atuante na causa animal, se pronunciou sobre o ocorrido. Em sua conta do Twitter, ele escreveu: “Total repúdio ao caso de zoofilia apresentado em Fusagasugá. É abuso e deve ser punido conforme indicado pelo Código Penal”.

Repudio total el caso de zoofilia presentado en Fusagasugá. Es maltrato y debe ser sancionado como indica el Código Penal. — Jorge Mario 🌳 (@JorgeMarioTo) September 29, 2022

Até o momento não há informações sobre a identidade ou detenção do sujeito que aparece na gravação. Reforçamos, por fim, que por se tratar de uma situação explícita e de violência o conteúdo não será reproduzido por nosso portal.

