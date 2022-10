Homem descobre que a noiva foi amante de seu irmão antes de o conhecer

Um homem ficou completamente devastado depois de descobrir que sua noiva teve um caso com seu irmão antes mesmo de o conhecer. Segundo ele, o casamento deveria acontecer em pouco tempo já que a mulher está grávida.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, o homem foi até o Reddit para contar sua situação e pedir conselhos sobre como lidar com a descoberta feita recentemente.

Segundo seu relato, a família de sua noiva é extremamente religiosa e segue com princípios que reprovam a gravidez antes do casamento. Por este motivo, ao descobrirem a gestação, o casal decidiu acelerar os planos do casamento.

“Nós estamos juntos há dois anos e meio e noivamos há 5 meses. Nós esperávamos ter um período mais longo de noivado, mas descobrimos recentemente que seremos pais”, conta o homem.

No entanto, as coisas desandaram quando um amigo do casal decidiu dar a ele uma notícia bombástica: “Ele disse que se tornou amigo de um cara que namorava com a antiga colega de quarto da minha noiva. Elas perderam o contato depois que o contrato do apartamento que dividiam acabou, mas ela reconheceu a foto da minha noiva em uma das publicações que fizemos no facebook”.

“O namorado da amiga dela então questionou meu amigo sobre eu saber que estava me casando com a ex-amante do meu irmão, mas nós dois não sabíamos disso”.

Ele não sabe se pode lidar com a situação

Sem acreditar nisso, o homem pediu provas que ligassem sua noiva a seu irmão e elas foram enviadas em formato de fotos e mensagens de texto em que sua noiva dizia “odiar” a filha de 10 anos do homem por saber que ela era o motivo pelo qual ele não se divorciava da esposa.

“Ele sempre foi como um segundo pai para mim e eu perguntei a ele como ele conseguiu agir daquela forma. Olhei nos olhos dele e perguntei se eles ainda tinham algo e ele negou, disse que durou por 1 ano e meio e depois acabou além de me pedir para não revelar para a esposa dele”.

“Ela, por sua vez, disse que me ama e que nosso filho está a caminho, além de me implorar para não cancelar o casamento por conta da situação com seus pais, mas não sei o que fazer”, finaliza o homem.

Leia também: Ao saber que seu pai terá outro filho, ela teme que ele ‘abandone’ os netos

Diversas pessoas dividiram suas opiniões em apoio ao homem: “Ela implorou para continuar com o casamento por causa dos pais dela e não por que ela te ama?”.

“Como vocês se conhecera? Tem certeza que não foi algum tipo de armação para ela se manter próxima ao seu irmão?”, comentou outra pessoa.

“Eles não te contaram isso e foi repugnante da parte deles. O horrível é que a confiança nos dois foi quebrada. Cancele o casamento e tire um tempo para pensar”, comentou outra pessoa.