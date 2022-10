Família de pastores alemães se recusa a deixar lixeira, local onde foram abandonados por donos (Reprodução/NYC SECOND CHANCE RESCUE)

Uma família de pastores alemães foi encontrada próxima a uma lixeira pela diretora de um instituto que cuida de animais. A mulher teria sido avisada e prontamente se direcionou ao local para auxiliar no resgaste. Relato extraído do portal The Dodo, o caso aconteceu em Yazzo, em Mississippi, nos Estados Unidos.

Ao chegar no lixão público onde os animais se encontravam, a mulher ficou surpresa com a família de pastores alemães: havia um casal deles e mais dois filhotes abandonados.

Amigavelmente, a mulher persuadiu os cães adultos a entrarem em seu carro para ficarem seguros.

“Ambos foram direto para o carro dela”, disse Jennifer Brooks, presidente do abrigo da irmã de SGAR em Nova York, NYC Second Rescue, ao The Dodo. “E então ela conseguiu os filhotes.”

Família de pastores alemães se recusa a deixar lixeira, local onde foram abandonados por donos (Reprodução/NYC SECOND CHANCE RESCUE)

Veja mais: Cachorro vasculha o lixo durante tempestade e tem sua vida mudada após aparição de estranha na rua

Pós resgate dos pastores alemães

Após resgatar a família completa dos cães, a mulher dirigiu direto para a clínica veterinária para checar na saúde dos animais. Ao realizarem exames, os pastores alemães adultos – nomeados de Luke e Jenny – testaram positivo para dirofilariose, doenças que são tratáveis e curáveis.

No caso dos filhotes, Phoenix e Miles, receberam resultados negativos. Assim, todos os cãezinhos foram levados para um abrigo.

Mesmo tendo sido resgatados e tratando da saúde, ficou difícil encontrar um lar adotivo para os cãezinhos. De acordo com o The Dodo, todos os quatro animais ainda estão disponíveis para adoção.

Família de pastores alemães se recusa a deixar lixeira, local onde foram abandonados por donos (Reprodução/NYC SECOND CHANCE RESCUE)

Embora os membros da equipe do abrigo não possuam a certeza se todos os quatro cães serão adotados juntos, ficaram aliviados pelo resgate e tratamento ter ocorrido de forma conjunta. Independentemente do destino de cada um deles, a instituição de abrigo fará o possível para que eles integrem em uma família capaz de amá-los como merecem para o caso de abandono não se repetir.

“Eles estão seguros agora”, disse Brookes. “E eles nunca mais serão lançados assim.”