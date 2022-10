Ao saber que seu pai terá outro filho, ela teme que ele ‘abandone’ os netos

Uma mulher afirma ter ficado completamente “devastada” ao descobrir que seu pai terá um novo filho com sua atual companheira. Segundo ela, o vínculo entre o homem e seus netos pode estar em jogo por conta da paternidade.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher buscou auxílio de outras pessoas ao contar sua história no fórum online Mumsnet.

“Meu pai, de 50 anos, está tendo um novo filho com sua parceira, de 40. Eu descobri faz pouco tempo e fiquei surpresa porque eles não estão juntos há muito tempo”.

“Ele tem 50 e poucos anos, eu farei 30 no ano que vem e sinceramente, estou devastada. Não consigo explicar todos os motivos que tenho para me sentir assim, mas é assim que estou”, conta a mulher.

“Acho que a principal razão é que meu pai e minha filha, de 2 anos e meio, tem uma relação muito próxima e eu temo que isso mude de forma significativa com a chegada do novo bebê”.

Ela não sabe como lidar com a situação

Segundo a mulher, a relação entre seu pai e a neta é apenas um dos fatores que a fez se sentir mal com a situação.

“Eu também sou muito próxima do meu pai, sou filha única e realmente não quero ter um irmão mais novo. Sei que isso não deve ser escolha minha, mas não quero ter qualquer relacionamento com essa criança”.

“Não sei se é hipocrisia da minha parte porque minha filha também tem irmãos por parte de pai já que meu marido tem filhos mais velhos, mas não com uma diferença de idade tão expressiva”, finaliza.

Para os usuários da plataforma, é compreensível ela se sentir dessa forma: “É razoável a forma como você se sente, mas eu não esperaria permanecer próximo de seu pai se assumir essa postura”.

“Entendo seus sentimentos, e admito que acho que me sentiria igual. Mas sinto dizer que não será possível manter a proximidade com seu pai se você não quer ter contato com a criança”, finalizou outra pessoa.