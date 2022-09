Vídeo: carro de mais de R$ 10 milhões é levado por enchente durante passagem de furação; tubarão também foi visto nadando nas ruas

O Furacão Ian, que chegou com força total na Flórida na última quarta-feira (28), causou muitos prejuízos. Um dos afetados foi ‘Ernie’, que exibe diversos carros na sua conta do Instagram. Comprada uma semana antes da passagem do furacão, a McLaren P1 foi arrastada da garagem até a rua. O carro é avaliado em torno de R$ 10 milhões e a água da enxurrada chegou a cobrir as rodas do veículo. Um dia antes o dono do veículo havia postado uma foto do carro com as portas abertas e algumas sacolas dentro com a legenda “meu carro abastecido contra furacões”

Assista ao vídeo com o carro sendo arrastado:

De acordo com o site Olhar Digital, o proprietário adquiriu o P1 número 348 do total de 375 fabricados. Ernie também relevou ter perdido outro carro, um Rolls-Royce Ghost, que tem o modelo 2022 avaliado em mais de R$ 6 milhões.

Ian trouxe até tubarão às ruas

O Furacão Ian que atingiu a Flórida causou estragos e prejuízos aos Estados Unidos. Ele fez o nível do mar elevar cinco metros, o que provou inundações que cobriram carros e casas. Ventos de 240 km/h foram registrados, classificando o furacão na categoria 4 na escala Saffir-Simpson, que vai até 5.

Em virtude do nível da água elevado, uma vídeo que circula as redes sociais chamou a atenção. Um morador de Fort Myers, Flórida, filmou um tubarão nadando no meio da rua, causando ainda mais perigo aos moradores e profissionais que estão ajudando no resgate de pessoas desabrigadas. Veja a imagem:

The storm surge is so powerful from #HurricaneIan that it has brought a shark into the city streets of Fort Myers.



🎥@BradHabuda pic.twitter.com/RHY0kK5RHR — Colin McCarthy (@US_Stormwatch) September 28, 2022

O furacão também causou danos em Tampa e Sarasota. O vídeo a seguir postado por um usuário do TikTok traz um compilado de vídeos obtidos nessas regiões.

@davimoura.meteorologista 🌀 Furacão Ian chega à Flórida nos Estados Unidos 🇺🇸! Cortes com imagens entre Tampa e Sarasota mostram a força do furacão Ian! Eu fico me perguntando…: por que algumas pessoas ficaram lá? 😨 👉🏻 Vocês ficariam? 🧐 ffuracãohhurricanehurricaneian ♬ som original - Davi Moura

