[VÍDEO] Cachorrinha viraliza ao imitar Carminha, vilã da novela ‘Avenida Brasil’

Quando a novela “Avenida Brasil” foi ao ar, imediatamente o Brasil ganhou uma vilã para odiar: Carmen Lúcia, a Carminha vivida pela atriz Adriana Esteves. O folhetim se tornou uma das maiores audiências da TV Globo.

Desde então, diversos momentos da novela entraram para o imaginário popular, seja em bordões da vida real ou em memes na internet. E prova do sucesso é que eles seguem em alta, mesmo 10 anos depois da estreia.

Embarcando na onda, uma cadelinha começou a viralizar nas redes sociais, justamente pela capacidade de “imitar” a Carminha. O vídeo foi postado no TikTok e está repercutindo bastante.

Assista:

Até o momento, já foram mais de 3,4 milhões de visualizações. Puma, nome da cachorra, vive em Uiraúna, interior da Paraíba, com sua tutora, a empregada doméstica Larissa Rodrigues.

A cadelinha de peruca chamou tanta atenção de usuários na internet que acabou indo parar no feed da atriz Débora Falabella, que interpreta Nina/Rita na novela.

“Eu e meu irmão crescemos assistindo a novelas e me inspiro nas tramas que vimos para brincar com a Puma. Penso que nascemos para ajudar o próximo e quem vê os vídeos da Puma melhora seu dia. Esse é o meu objetivo: alegrar as pessoas”, disse Larissa, em entrevista ao portal Gshow.

Puma já está há algum tempo na família. Ela foi encontrada doente e desnutrida com apenas dois meses de vida.

“Ela (Puma) começou a me seguir e nunca mais me largou. Como trabalho como empregada doméstica, perguntei à minha patroa se ela se incomodaria de eu criar um cachorro. Ela liberou e desde então Puma é minha companheira”, contou a tutora.

