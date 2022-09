Mulher pode pegar prisão perpétua após atropelar e matar homem que abusou de gato

Uma mulher da Califórnia pode pegar prisão perpétua após ter atropelado um homem propositalmente. Segundo o site ‘El Heraldo de México’, em depoimento, a jovem de 20 anos disse ter cometido o ato para impedir que ele abusasse de um gato.

Hannah Star Esser estava dirigindo em Cypress, Califórnia, quando observou o homem. Identificado como Luis Anthony Victor, de 43 anos, ele estava planejando atropelar um gato perto de Oak Knoll Park. Para evitar que isso acontecesse, ela teria descido do seu carro e confrontado Luis. Após isso, voltou para o veículo, acelerou e atropelou o homem, que morreu no local devido aos ferimentos graves.

“Esser fez uma curva de três pontos e dirigiu de volta para Victor na direção de um beco sem saída. Então fez uma inversão de marcha, acelerou e dirigiu diretamente em direção a Victor. Ela é acusada de dirigir intencionalmente em direção a Victor, atingindo-o com a frente direita de seu carro. Ele foi jogado no capô e para-brisa e capotou várias vezes antes de cair na rua. Foi declarado morto no local“, disseram as autoridades.

O Gabinete do Procurador do Condado de Orange acusou a jovem de assassinato. Caso seja considerada culpada, ela pode pegar de 25 anos até prisão perpétua.

“Esta ação mostrou um total desrespeito pela vida humana. A Procuradoria do Condado de Orange garantirá que este ato aleatório de violência dirigido a um estranho seja processado em toda a extensão da lei”, disse o Ministério Público local em comunicado.

A mulher está detida sob a multa de US$ 1 milhão (ou R$ 5,4 milhões em conversão para o real realizada em 29 de setembro às 22h de Brasília). Ela será julgada no dia 13 de outubro de 2022.

