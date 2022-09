Mãe toma difícil decisão e entrega o cachorro do filho para a ex-esposa dele

Uma mãe foi completamente elogiada depois de ficar ao lado da ex-esposa de seu filho e devolver a ela seu animal de estimação. Segundo seu relato, ela entregou o cachorro, levado pelo filho após a separação, enquanto o homem estava viajando a trabalho.

Em um desabafo publicado no Reddit, e compartilhado pelo The Mirror, ela conta sua história: “Eu amo meu filho com todo meu coração, mas ele decidiu trair a esposa e terminar seu casamento deixando sua esposa e filhos por um caso”.

Como o homem teve um caso durante uma de suas viagens e decidiu colocar um ponto final em seu relacionamento, ele acabou voltando para a casa de sua mãe.

“Ele não vê sentido em alugar um apartamento já que passa poucos dias em casa. Então permiti que ele voltasse para casa, mas ele decidiu provocar a ex-esposa e trouxe junto seu cachorro como forma de puni-la já que seus filhos e a mulher são apegados ao animal”.

Ela tomou uma difícil decisão

Diante da situação, a mulher decidiu tomar uma atitude para garantir que o filho não continuasse utilizando o animal como forma de “provocar” e “forçar sua ex a manter contato”.

“Enquanto ele estava trabalhando eu liguei para ela e perguntei se eles gostariam de ter o cachorro de volta. Eles choraram de alegria e eu o levei até eles. Meus netos ficaram em êxtase!”.

“Mas quando meu filho voltou, as coisas complicaram. Ele passou a me chamar de idiota e me acusar de dar o cachorro dele. Eu ainda disse que caso ele tente pegar o cão de volta, ele, e não o cachorro, não será mais bem-vindo na minha casa”.

Para os usuários do Reddit, a atitude da mãe foi o mais correta possível: “Ele apenas pensou nele mesmo! Além disso, você está sendo legal em deixá-lo voltar para sua casa depois das atitudes dele”.

“Ele estava usando o cachorro como forma de punir a todos por uma atitude errada que ele teve! Você fez um ótimo trabalho em colocar um ponto final nisso”, comentou outra pessoa.

“Ler sua publicação me fez derramar uma lágrima de felicidade por ver como você ama seu filho, mas não se deixa cegar pelos erros dele”, finalizou uma terceira.