Gênio! Ciclista usa conhecimentos de física para ultrapassar concorrentes

As corridas sobre duas rodas são um esporte mundial dominado com ciclistas de alto rendimento, atletas altamente especializados que conseguem tirar o melhor rendimento de seus músculos e suas bicicletas.

Neste universo altamente competitivo, é muito difícil encontrar uma variável que ofereça vantagem aos corredores, já que todos treinam à exaustão a parte física e técnica.

Mas o que fez o ciclista italiano Michael Guerras durante sua última corrida levou todos os fãs à loucura. Ele usou conhecimento de física para ter uma vantagem sobre seus oponentes e assumir a liderança de uma prova de ciclismo

No vídeo, é possível que ele está em último do pelotão que lidera a prova e o primeiro colocado está muito à frente de todo o grupo. Em determinado trecho, quando a pista inicia uma descida moderada, ele se deita sobre o banco, em posição de prancha, em uma postura que melhora a aerodinâmica e reduz a resistência do ar ao mínimo.

Italian cyclist Michael Guerra uses his knowledge of physics and aerodynamics to adopt a “plank” position and overtake his competitors. pic.twitter.com/EsRt16l2PT — Ian Fraser (@Ian_Fraser) September 27, 2022

Enquanto os outros concorrentes se esforçam para pedalar e manter a velocidade, ele simplesmente ganha velocidade sem se mover e começa a ultrapassar um a um. Ao deitar-se de bruço com o abdômen no banco e as pernas elevadas e retas, ele coloca mais peso na roda dianteira, criando uma tendência de aceleração e elimina o atrito da pedalada lateral. O ganho de eficiência é tão alto que ele ultrapassa até o líder do pelotão, muitos metros à frente, e ainda poupa energia. A manobra, no entanto, é extremamente arriscada, já que nesta posição a ‘dirigibilidade’ da bicicleta fica comprometida. Uma moto que acompanha os ciclistas também fica para trás.

O vídeo viralizou no mundo inteiro e fãs do esporte elogiaram a manobra incrível do atleta. “Se eu fosse um dos que ficaram para trás, nem ficaria chateado”, escreveu um usuário.