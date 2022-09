Ensinava ética e valores: Professor é preso suspeito de abusar de suas alunas

Um professor de 44 anos, de uma instituição de ensino de Bolívar, departamento na Colômbia, foi detido recentemente acusado de abusar sexualmente de várias de suas alunas. Os crimes teriam acontecido ao longo deste ano.

Segundo informações levantadas pelo portal Publimetro, o docente, cuja identidade não foi revelada, ministrava a disciplina de ética, valores, religião e cátedra de paz antes de ser preso pela polícia colombiana.

As denúncias contra o professor apontam que o homem teria realizado diversos comentários de cunho sexual com suas estudantes. Ele ainda é acusado de tocar indevidamente uma das alunas.

As acusações contra o docente de ética e valores

Após ser detido, o professor enfrenta agora a acusação de ato sexual agravado com menor de 14 anos e assédio sexual agravado. Ele se encontra à disposição da Justiça e foi encaminhado para o centro prisional La Heroica.

Sobre os crimes de abuso sexual na Colômbia

Após um total de 9.927 processos abertos em 2021, pelo Instituto Colombiano de Bem-estar Familiar (ICBF), em auxílio a vítimas deste tipo de crime, somente no primeiro trimestre deste ano, as denúncias de abusos sexuais na Colômbia cresceram 9,5% quando comparado ao mesmo intervalo do último ano.

