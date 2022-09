Ele percebeu um erro ortográfico na tatuagem motivacional de sua amiga

Uma mulher ficou abalada depois de descobrir que sua nova tatuagem motivacional apresenta um erro de grafia. Segundo relato, compartilhado no Reddit por um amigo da mulher, o pequeno erro poderia ser facilmente corrigido com a adição de uma única letra ao desenho.

Conforme a publicação feita pelo The Mirror, o homem decidiu compartilhar uma foto da tatuagem de sua amiga e um print do momento em que revelou a ela, via mensagem, sobre o erro ortográfico presente no desenho.

A tatuagem, uma frase simples acompanhada por uma pequena flor, aparentemente parece se repleta de significados para a mulher, mas também contém um erro que era desconhecido por ela até que o amigo a avisasse.

“Minha amiga fez uma tatuagem, mas ela não fazia ideia de que o resultado final ficou com um erro ortográfico”, explica o homem ao postar a imagem.

É possível corrigir!

No desenho, compartilhado pelo homem, é possível ver a imagem de uma delicada flor com traço fino e cor vermelha, ao final do caule o traço termina em um ponto e vírgula, desenho repleto de significados.

Há algum tempo a imagem do ponto e vírgula vêm sendo utilizada como um símbolo de solidariedade, força e superação por pessoas que lidam com problemas de saúde mental, como a depressão.

Acima do desenho é possível ler as palavras “Just breath” (Apenas respiração), que originalmente deveria ser “Just breathe” (Apenas respire).

No print da revelação, é possível ver que a jovem recém-tatuada enviou uma imagem da tatuagem finalizada para seu amigo, e recebeu uma resposta direta: “Não seria apenas respire?”.

Rapidamente diversas pessoas interagiram com a postagem e até mesmo sugeriram maneiras de alterar a tatuagem para corrigir o erro. “Por sorte ela tem um espaço grande o bastante para colocar um pequeno ‘e’ no final da frase”.

“A correção desse problema é fácil”, comentou outra ao que uma terceira criticou; “Que tipo de tatuador não consegue simplesmente verificar a grafia das palavras de um texto que está sendo tatuado? Não é algo que requer esforço, mas deve ser algo óbvio a se fazer antes de tatuar permanentemente a pele de alguém”.