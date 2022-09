‘Ela que pague’, afirma noiva após sua mãe exigir um casamento ‘tradicional’

Uma mulher entrou em conflito com a própria mãe quando anunciou que ela e o noivo planejavam um casamento “pequeno e somente entre amigos e familiares”. Aparentemente, a mãe dela não ficou feliz com o anúncio e passou a exigir que a filha tenha um “casamento tradicional”.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a noiva foi até o Reddit para compartilhar sua situação. “Meu pai e os pais do meu noivo ficaram contentes com nossa escolha, mas minha mãe se opôs completamente a nossa ideia”.

“Ela continua tentando me convencer de que vou ficar arrependida se não fizer um casamento grande e ‘tradicional’, pois ‘não será especial’ se fizermos um casamento pequeno somente no civil”, explica a mulher.

No entanto, ela acredita que a situação toda está acontecendo uma vez que sua mãe não tem outros filhos e pode ter ficado chateada por ela não optar por ter uma cerimônia tradicional.

Ela perdeu a paciência

A tensão entre mãe e filha aumentou ainda mais nos últimos dias quando elas voltaram a discordar sobre a forma como o casamento acontecerá.

“Eu disse a ela que a única forma de concordarmos com um grande casamento tradicional será se ela se responsabilizar por pagar todo o casamento”;

“Por sua vez, ela disse que não se importa em ajudar a pagar e que o dinheiro dela, do meu pai e dos meus sogros pagaria pelo casamento. No entanto eu insisti e disse que como ela é a única pessoa que se importa com um casamento deste tamanho, ela precisaria ser a única a pagar por ele”, conta a jovem.

Preocupada em ter exagerado, já que a mãe aparenta estar chateada, a filha questionou os demais usuários do Reddit sobre a forma como lidou com a situação, e muitos a apoiaram.

“Seu casamento é sobre você e seu noivo, não sobre o que sua mãe quer que seja”, comentou uma pessoa.

“Você e seu noivo não querem um casamento grande e tradicional, então é isso. Você precisará ser enfática quanto ao seu desejo e ela terá que respeitá-la”, finalizou outra.