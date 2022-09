Ela foi criticada por usar joias em um casamento: ‘Disseram que chamei atenção’

Uma mulher ficou chocada ao descobrir que sua aparência foi considerada inadequada para um casamento ao qual compareceu recentemente. Segundo ela, que desabafou no Reddit, alguns familiares dos noivos a abordaram para dizer que ela estava “chamando mais atenção que a noiva” por conta de suas joias.

Conforme publicado pelo The Mirror, a convidada em questão se surpreendeu com a situação, mas alegou que não compareceu a muitos casamentos e estava temendo realmente estar “trajada da forma errada” para a ocasião.

“Fui convidada para o casamento da irmã mais velha de uma amiga. Foi um grande evento com vários convidados e como me dou bem com toda família da minha amiga fui convidada para a ocasião. Não estou acostumada a ir em casamentos então contei com ajuda da minha amiga e de algumas pesquisas no Google”, conta a jovem.

“Como era um evento black tie eu escolhi um vestido azul escuro longo e apropriado, acompanhado de saltos pretos. Também fiz uma maquiagem leve e usei um colar de pérolas, brincos e um piercing no meu nariz que eram apenas pontos de luz. Para combinar, coloquei uma pulsei de pérolas e anéis em uma das mãos. Todas as joias eram da mesma cor e combinavam entre si e com o vestido”.

Ela foi acusada de tirar a atenção da noiva

Segundo relato, o casamento contou com ao menos 200 convidados, dos quais ela desconhecia a maior parte. No entanto, os que a conheciam, a elogiaram pelo visual. Apesar disso, a mãe do noivo pareceu não aprovar as escolhas da mulher.

“Achei que tudo ia bem até que a mãe do noivo me chamou em particular e disse que achou meu visual ‘muito exótico’ e me acusou de chamar mais atenção que a noiva. Eu disse a ela que conhecia a noiva e que ela estava absolutamente linda, sendo impossível alguém tirar a atenção dela”.

“Ela foi agressiva e disse que sou uma ‘pirralha mimada’. Eu fiquei extremamente chateada com a situação, mas minha amiga e a própria noiva não comentaram nada e agiram positivamente comigo o tempo todo! Não consigo tirar isso da cabeça e me sentir mal com a situação”, conta a jovem.

Para os usuários do Reddit, a mãe do noivo ultrapassou todos os limites: “Ela passou dos limites e foi extremamente rude com você. Sua roupa me parece ok para um casamento. Tente perguntar a sua amiga e a irmã dela se elas se sentiram que você exagerou no visual”.

“Fique concentrada nos comentários positivos! Você estava vestida adequadamente para um evento black tie”, comentou outra pessoa.