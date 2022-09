Ela exigiu receber mais pensão ao saber que a esposa do ex teve aumento salarial

Uma mulher ficou chocada ao receber as exigências feitas por uma ex de seu companheiro. Segundo relato, a mulher solicitou um aumento na pensão do filho após descobrir que a atual companheira do pai da criança teve um aumento em seu salário.

Conforme a publicação, feita pela atual companheira do homem em um fórum online e compartilhada pelo The Mirror, o casal está junto há 13 anos e são pais de duas crianças pequenas. Eles foram surpreendidos pela exigência da mulher, que tem um filho com o homem após um caso de uma só noite.

“Nós estamos juntos há 13 anos e temos dois filhos pequenos, meu marido também tem um outro filho, fruto de um caso de uma só noite, para o qual paga corretamente uma pensão”, conta a mulher.

“Ele destina um valor de 300 libras (aproximadamente R$1790) por mês para a mãe de seu filho utilizar com o menino, sendo que ela agora possui um total de quatro filhos e somente 1 é dele”.

Ela se surpreendeu com a exigência feita pela mulher

Após se dedicar em seu emprego, a mulher conta que recebeu um aumento salarial, o que fez com que o casal começasse a ter uma situação mais confortável do ponto de vista financeiro.

No entanto, assim que descobriu esta informação, a mãe do filho do homem decidiu exigir um aumento nos valores da pensa. “Ela me disse que quer mais dinheiro porque sabe que eu estou ganhando mais no trabalho”.

“Meu marido disse a ela que não vai dar o aumento sendo que o aumento de salário foi meu e não dele, e ela alegou que não consegue pagar nada para o filho deles com o valor que recebe mensalmente”, conta a mulher.

“Meu marido é responsável por todas as contas da escola, como uniforme e material, e ainda paga um valor mensal enquanto ela só precisa pagar pela comida. Ela não tem um emprego e recebe benefícios governamentais”.

“Nós afirmamos que, caso ela consiga um emprego, vamos aumentar um pouco o valor da pensão. Ela só disse que não e que somos obrigados a aumentar a pensão de toda forma. Estamos errados em não querer fazer isso?”, questiona a mulher.

Para os usuários da plataforma, eles já estão pagando um valor alto demais: “Não! Vocês não estão errados! Ela é quem está completamente errada”.

“Se você está dando este valor para gastos com comida e emergências com a criança, é mais do que suficiente! Eu alimento uma família de três pessoas e um cachorro com 100 libras a mais (R$579), e olha que preciso incluir produtos sem glúten e sem lactose na dieta”, finalizou outra pessoa.