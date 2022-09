Deputado investe em ‘santinhos’ em formato de figurinhas da Copa para tentar reeleição

O deputado federal e candidato a reeleição pelo Rio de Janeiro Felipe Bornier usou a febre das figurinhas do álbum da Copa de mundo 2022 para impulsionar sua campanha eleitoral. Isso porque ele passou a entregar santinhos idênticos aos cromos, mas com seu número nas urnas em destaque.

O pleiteante conversou com o “Extra” e disse que produziu o material, mas negou que o estaria distribuindo dentro de pacotes que imitam os da Panini.

“Isso é uma fake news dos meus adversários. Pelo menos está dando visibilidade para a campanha, que é toda pé no chão, muito mais nas redes do que em papeis e santinhos. Inventaram que fiz essa ação, que seria um claro crime eleitoral. Se eu entregasse pacotes oficiais, não há dúvidas que seria crime. Esses que alegam, falsos, frustraria as crianças. Eu não distribuí pacotes. Meu trabalho é todo para a primeira infância”, afirmou à reportagem.

Filiado ao PROS, ele é deputado federal desde 2007, tendo sido eleito em 2006, 2010, 2014 e 2018. Durante o governo Wilson Witzel, Bornier foi o titular da Secretaria de Estado de Esporte, Lazer e Juventude, de janeiro de 2019 até novembro de 2020.

E por falar em figurinhas...

A jornalista Giullia Gusman tirou a sorte grande ao comprar um lote de 10 pacotes de figurinhas e, em todos eles, achar um cromo raro. A história foi contada pelo “Lance”.

“Eu tinha comprado vários antes já e só tinha conseguido duas legends, foi no dia que começou a vender, comprei 20 pacotes. Depois comprei mais vários pacotinhos e não ganhei nenhuma, então até deixei isso de lado. Pessoal tinha descoberto esquema de pesar pacotinho, achei até que não ia encontrar mais nenhum”, disse ela à reportagem.

Giullia contou que comprou dois packs, cada um contendo 10 pacotinhos, em um site de entregas rápidas na internet. Não foi a primeira vez ela adquiriu os stickers no portal, mas até então nada parecido tinha acontecido.

LEIA TAMBÉM: