Aterrorizante! Médico tira foto em sala de cirurgia e vê ‘A Morte’

Uma imagem compartilhada por um médico mexicano no Tik Tok fez muitos internautas perderem o sono e foi classificada como “aterrorizante”. A imagem foi postada pelo doutor Jorge Bermejo Kawache Ortega, que a recebeu de um amigo que também é médico.

“Um amigo meu em Hermosillo me enviou uma mensagem dizendo ‘confira esta foto bem rápido’. Quando abri, a primeira coisa que vi foi o frasco, contendo um útero após uma histerectomia abdominal de uma paciente de 50 anos. A operação correu muito bem, sem complicações, e o paciente recebeu alta no dia seguinte. O médico tirou a foto do órgão em formol para mostrar à família da paciente. E, claro, os parentes viram a silhueta escura atrás do frasco e ficaram tipo ‘Oh, meu Deus, que p... é essa?’ Eles ficaram muito assustados com isso”, completou ele.

LEIA TAMBÉM: Motorista de ônibus vive uma experiência paranormal com um passageiro fantasma

Olhando a imagem com cuidado, uma sombra escura no canto da sala de cirurgia com a silhueta do que a literatura mítica classifica como ‘Ceifador” ou como popularmente conhecemos, ‘A Morte’, pode ser vista com algo na mão que lembra uma foice

“Quando meu amigo me enviou a foto, eu só queria compartilhar com meus seguidores. Ela se tornou viral muito rapidamente aqui no México, mas eu não esperava isso. No entanto, a paciente recebeu alta no dia seguinte e estava bem, então não sei, era apenas uma imagem estranha”, disse Ortega.

Imagem compartilhada pelo médico mexicano mostra vulto preto ao fundo (Reprodução / TikTok)

LEIA TAMBÉM: Eleições 2022: astróloga prevê cenário ‘caótico’ e com ‘revolta’ para votações deste domingo

.“Quer você acredite ou não no paranormal e num outro plano nos cercando, vou deixar você com algo para refletir: todos os cirurgiões, ao entrar em uma sala de cirurgia, lutam constantemente com a morte para restaurar a saúde às pessoas. Às vezes ganhamos, às vezes perdemos. Não importa o quão bom cirurgião você seja, a morte sempre faz parte do nosso trabalho e está sempre presente”, disse o médico, de acordo com o site Unilad.