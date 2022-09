VÍDEO: Homem montado a cavalo entra em supermercado no interior de SP e cena viraliza

Uma cena inusitada surpreendeu os clientes de um supermercado da cidade de Franca, no interior de São Paulo. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que um homem, montado a cavalo, entra no estabelecimento e passa a circular pelos corredores (veja abaixo).

Segundo a assessoria do Tiãozinho Supermercados, o caso aconteceu no último dia 18. O homem não tinha autorização para entrar no local com o animal. “Simplesmente ele invadiu. Os seguranças foram atrás pra conter e acabaram conseguindo fazer ele sair”, destacou o estabelecimento em nota enviada à EPTV, afiliada da TV Globo.

O homem não foi identificado. Apesar da invasão, o supermercado não chegou a registrar um boletim de ocorrência contra ele.

Uma cliente, que gravou o vídeo e postou no Tik Tok, se mostrou espantada com a cena: “Gente, não acredito que estou vendo isso”, disse ela. “Que coragem, meu pai.”

Os internautas também se surpreenderam com a atitude do cavaleiro. “Meu pai dizia: minha filha tem gente pra tudo nesse mundo”, disse uma seguidora. “Com certeza isto é uma aposta...e ele ganhou”, destacou outro.

Mas também teve quem o apoiasse. “Amei, que demais. Foi muita coragem”, ressaltou outro comentário.

Vaca em farmácia

Imagens de câmera de segurança de uma farmácia de Cristópolis, na Bahia, viralizaram nas redes sociais também ao mostrar uma invasão inusitada: uma vaca entrou no estabelecimento e escorregou. O vídeo divulgado pelo site “Notícias da Lapa” mostra quando a atendente se assusta com a presença da visitante (veja abaixo).

O caso aconteceu no último dia 7 de agosto na farmácia que fica na Avenida Major Claro, no centro da cidade. As imagens registraram quando a vaca entrou no local depois que um rebanho passou pela rua. Ela escorregou e ficou caída do chão por alguns minutos.

Logo depois, um homem apareceu e retirou o animal, que não se feriu, do estabelecimento. A dona da farmácia disse que a atendente se assustou, mas que a invasão da vaca não causou nenhum prejuízo financeiro.

