Trabalhadora de supermercado revela nova estratégia para lidar com ‘clientes problemáticos’

Uma ex-trabalhadora da rede famosa Walmart revelou como funciona a nova estratégia para lidar com ‘clientes problemáticos’.

A ex-funcionária compartilhou como a equipe pode identificar um roubo no supermercado, como detalhado pelo site The Sun.

A influenciadora do TikTok Taylor trabalhou no grupo e, durante sua passagem, gravou vídeos revelando “segredos da loja”.

Em uma postagem, Taylor alertou: “Algumas roupas têm adesivos que disparam um alarme se você tentar roubá-las”.

Segurando uma peça de roupa, ela mostrou um pequeno adesivo prateado com um círculo preto no meio, com o texto “DISPOSITIVO DE SEGURANÇA”.

De acordo com Taylor, o adesivo de segurança não é aplicado em tudo – apenas itens “aleatórios” do departamento de roupas.

Taylor esclareceu que não devem realizar atividades ilegais, sabendo que os adesivos podem estar escondidos em qualquer item.

Segundo o site The Sun, no entanto, outros usuários do TikTok, incluindo alguns colegas de trabalho, criticaram Taylor.

Alguns usuários disseram que lojas diferentes podem ter políticas diferentes.

Ainda de acordo com as informações, outra pessoa criticou Taylor por revelar o protocolo de segurança em primeiro lugar.

“Por que você divulgaria que o Walmart coloca adesivos de segurança?. Agora eles sabem o que procurar”, escreveu na postagem. Confira:

I work at Walmart – how we mark your clothes to always know if you're stealing https://t.co/OD93MsFJv1 — Fabulous (@Fabulousmag) September 28, 2022

Texto com informações do site The Sun