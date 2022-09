Preço do café é motivo de discussão entre casal: ‘Ela que volte a trabalhar’

Um casal se viu envolvido em uma grande discussão por um tema inusitado: o valor gasto por um deles com café. Enquanto o homem afirma ter direito de desfrutar de um “café mais saboroso”, a esposa acredita que ele está “tendo um gasto desnecessário”.

Inconformado com a situação, o homem contou sua história no Reddit e teve o relato compartilhado pelo The Mirror.

Segundo ele, ao invés de comprar um café a caminho do trabalho ou já pronto em cafeterias, ele tem o hábito de preparar seu próprio café em casa. No entanto, sua esposa não gostou do fato dele preferir comprar um café mais caro ao invés do mais barato.

“Eu preparo meu café em casa, então não estamos falando de um gasto diário com café, mas sim de um saco de café que dura pouco mais de uma semana e custa 12 libras (R$71) ao invés de um pacote maior que custa 15 (R$89) e dura para cinco semanas”, conta o homem.

Conforme seu relato, ele e a esposa costumam dividir as tarefas de casa e também trabalham a maior parte do tempo em casa. No entanto, por conta de uma condição médica, a mulher não está trabalhando no momento e também está se recusando a ajudar com pequenas tarefas diárias.

O café causou uma grande discussão

Entendendo a situação da esposa, o homem afirma estar “fazendo o seu melhor” para conciliar as tarefas domésticas e seu emprego, apesar de precisar pedir ajuda dela em algumas ocasiões.

“Eu faço o meu melhor, mas por vezes precisei pedir ajuda com tarefas simples. Eu sei que ela tem a questão médica, mas eu também não dou conta de fazer tudo sozinho”.

Ele então explica que, por ter uma condição de vida estável, acredita poder se “dar ao luxo” de comprar um café melhor e que ainda assim não cause impacto no orçamento familiar, mas a esposa não pensa da mesma forma.

“Ela comentou sobre o custo do café e eu disse que estava dentro do orçamento e que prefiro este ao outro. Outro dia eu cheguei em casa com outro pacote e ela me acusou de estar gastando muito com ‘este café chique’ e me disse que preciso voltar aos mais baratos”, relata.

“Eu explodi. Disse a ela que quem trabalha tem o direito de fazer as escolhas do supermercado e que ela poderia ter uma opinião sobre o café que eu compro com o dinheiro do meu trabalho quando voltar a trabalhar”.

No entanto, sua resposta deixou o clima tenso em casa e desde então a esposa está se recusando a falar com ele.

Para os usuários do Reddit, ele está correto em “se dar ao luxo” de ter um bom café: “O custo do café não é alto e todo mundo tem direito de gastar se puder pagar. Acredito que você está passando por muita pressão em casa, então merece esse ‘luxo’”.

“Detesto ver um lado fazendo as coisas pelos dois, não importa o quanto eles trabalhem e tentem, nunca será o bastante para o lado que não faz nada”, finalizou outra pessoa.