Por não arrumar a casa, madrasta obrigava criança a ter relações sexuais com cachorro

Uma mulher, cuja identidade não foi revelada, foi detida pela polícia da cidade de Bucaramanga, na Colômbia, após obrigar uma criança a ter relações sexuais com um cachorro. Os atos criminosos aconteciam na fazenda em que o adolescente, de 13 anos, morava com o pai.

Segundo detalha o portal Publimetro, a madrasta adotava a iniciativa todas as vezes em que o menino se negava a realizar as tarefas da casa. Não se sabe ao certo quantas vezes a mulher teria forçado a criança a se relacionar sexualmente com o animal.

Após ser detida pela polícia, ela enfrentará agora a acusação de acesso carnal agravado em disputa homogênea e sucessiva. A madrasta encontra- se à disposição da Justiça e seus respectivos trâmites legais.

Não há atualizações do caso até o momento e nem informações sobre o pai do menor e o estado de saúde do cachorro da família.

Casos de violência sexual na Colômbia cresceram

No ano passado, o Instituto Colombiano de Bem-estar Familiar (ICBF) abriu um total de 9.927 processos por casos de violência de sexual. Deste número, 85% é representado por meninas.

Além disso, a Ouvidoria da Colômbia ressaltou que somente no primeiro trimestre deste ano, o crime de abuso sexual teve um aumento de 9,5% quando comparado ao mesmo período de 2021.

