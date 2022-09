Mulher que invadiu o quarto da sogra após fotos roubadas recebe apoio na internet

Uma mulher contou ter suas fotos roubadas pela sogra no Reddit, nesta terça-feira (27). Os registros faziam parte de uma ultrassonografia de 12 semanas, pois está gravida. Após receber uma visita dos sogros, ela contou ter seus registros levados de casa.

“Pedi ajuda para encontrar [as fotos], mas simplesmente não estavam em lugar algum. Minha sogra ficou muito ansiosa para sair e isso não me caiu bem. Depois que foram embora, eu não conseguia parar de pensar nisso”, escreveu ela através do usuário u/throwawaystealingmil.

Em um almoço na casa dos sogros, a mulher ficou desconfiada e resolveu procurar por seus registros. Ela foi ao banheiro e aproveitou a brecha para entrar no quarto dos pais de seu marido. Foi então que encontrou as fotos na mesa de cabeceira.

“Fiquei fumegando. Estávamos planejando dar a cada lado da família cópias das fotos e uma emoldurada (e dissemos a eles), mas é claro que ela só queria todas. A confrontei quando voltei e ela apenas disse ter pensado ‘que [as fotos] eram para ela’, o que é claramente uma mentira (eu pedi ajuda para encontrá-las chorando em voz alta e fiquei visivelmente chateada)”, desabafou.

O marido a defendeu, contudo ela foi acusada de passar dos limites em relação a ter aberto as gavetas. Segundo a mulher, não foi a coisa certa, mas não se arrepende de ter feito aquilo.

Comentários no Reddit

Após terminar o relato na plataforma, diversos internautas comentaram sobre o assunto e, em sua maioria, defenderam a atitude da autora.

“Seu marido deve estar mais chateado com a mãe dele roubando de você e significativamente menos preocupado com o que você teve que fazer para corrigir o problema”, comentou um dos internautas.

“Seriamente! O maior problema é sua mãe roubando algo tão importante e pessoal e depois mentindo duas vezes! Eu baniria a mãe dele da minha casa e limitaria o acesso dela a qualquer coisa no futuro”, escreveu outro usuário.

Diversos redditors depositaram suas opiniões, havendo até mesmo sugestões sobre quais poderiam ser os próximos passos da mulher em relação à sogra.

