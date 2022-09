‘Minha irmã não pode opinar enquanto não for mãe, estou cansado dos comentários’

Um pai afirmou estar cansado de receber “comentários indesejados” feitos pela sua irmã a respeito da forma como ele lida com seu filho. Segundo ele, antes da irmã querer criticar suas ações ela deveria ter os próprios filhos para saber como é lidar com crianças.

Conforme a publicação feita pelo homem no Reddit e compartilhada pelo The Mirror, seu filho tem algumas dificuldades quando o assunto é alimentação e socialização, o que leva ele e a esposa a terem algumas dificuldades a mais para lidar com o menino.

“Minha irmã, de 27 anos, é muito crítica sobre a forma como cuido do meu filho. Ele é um garoto de 4 anos que é extremamente tímido e não costuma falar com pessoas que não sejam eu e minha esposa”.

“Além disso, ele é exigente com a comida e com suas roupas, então ele se recusa a comer algumas coisas diferentes e a usar roupas que não gosta ou não considere confortável. É uma situação difícil, mas estamos lidando com isso da melhor foram que conseguimos”, conta o pai.

Ele não consegue mais aguentar os comentários da irmã

Em seu desabafo, o homem revela que sua irmã insiste em fazer comentários inapropriados para ele, e ressaltar que não “cometerá os mesmos erros” quando for mãe.

“Ela sempre diz: ‘Vou criar meus filhos para serem educados e sociáveis’ e ‘meus filhos vão comer o quer eu fizer ou vão ficar sem comer’, entre outras coisas”.

“Estou cansado desses comentários porque todos acham que vão tirar a paternidade de letra, mas a realidade é bem diferente! Esta manhã meu filho se recusou a comer seus ovos porque coloquei pedacinhos de cebolinha, precisei fazer um prato novo para ele”, explica.

“Na mesma hora minha irmã me repreendeu e disse que eu estava ensinando meu filho a ter direito de escolha sobre sua comida, mas se eu não fizesse um prato novo, ele não comeria, e ele precisa comer”.

“Fiquei exausto da atitude dela e disse que criar crianças imaginárias, como ela faz, é fácil. Disse que enquanto ela não tiver filhos de verdade não terá propriedade para dar palpites. Minha mãe acha que eu agi errado porque ela ‘está apenas tentando ajudar’, mas ela não sabe qual é a realidade”.

Para os usuários do Reddit, a irmã dele está errada em agir desta forma: “Ela está psicologicamente abalada por ainda não ser mãe, mas está tentando cuidar do seu filho? Quem fala o que quer, ouve o que não quer”.

“Já é hora dela viver no mundo real. Com essas conversas de crianças imaginárias eu já estava me perguntando quando você ia perguntar a ela qual a mágica para controlar essas crianças”, finalizou outra.