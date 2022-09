Mãe pede para filho morar com ela ao saber que ele se mudará com a namorada

Uma mulher está precisando lidar com as atitudes da mãe de seu companheiro, que não concordou quando o filho decidiu comprar uma casa junto com sua companheira.

Segundo relato, feito pela mulher em seu Facebook e compartilhado pelo The Mirror, a mãe de seu companheiro o considera um “menino de ouro” e tem a tendência de ser “exagerada” nas reações às atitudes do filho.

Ao saber que o filho e a namorada pretendem comprar uma casa juntos, ela até mesmo afirmou que ele deveria se mudar para a casa dela, pois o relacionamento amoroso do casal só iria “durar alguns meses” depois que se mudassem.

Ela então propôs que eles fossem morar com ela e impôs a condição de que o casal só precisaria participar dos “jantares em família” na maioria dos dias.

“Eu chorei de tanto rir. Meu namorado sabe que as atitudes de sua mãe são irracionais então ele apenas fica quieto e diz a ela que o que ela pede não vai acontecer. Fora isso, ele tenta amenizar a situação dizendo que sente mais falta dela do que imaginava que fosse sentir”, conta a mulher.

A mãe tem problemas e deixar o filho viver sua própria vida

Explicando melhor a situação, a namorada revela que as situações embaraçosas envolvendo sua sogra e seu namorado são constantes. “Ela está lutando para deixar seu menino de ouro viver a própria vida dele”.

“Em algumas ocasiões, quando ele demonstra muito carinho por mim na frente dela, ela chega a chorar. A pior parte disso é que ela ignora totalmente a filha mais nova por ela não ‘estar tão bem de vida’ quanto meu companheiro”, conta a mulher.

Apesar de saber a situação da sogra, ela agora está no limite e não sabe como vai lidar com tudo caso as situações voltem a acontecer. Para isso, ela conta com o apoio de seu namorado que, em grande parte das vezes, pede a ela para relevar a situação.

No Facebook, ela recebeu alguns conselhos: “Deixe sua sogra viver no mundinho dela. Nada do que for feito por vocês vai mudar a forma como ela age e você ainda pode acabar se passando pela pessoa ruim da história”.

“Tome cuidado para não ficar com ciúmes e deixar isso destruir seu relacionamento. Se vocês estão seguros, então não se preocupem com ela”, comentou outra pessoa.