Mãe dá à luz em casa, sufoca bebê recém-nascido e esconde corpo em máquina de lavar

Uma jovem venezuelana de 23 anos foi presa acusada de infanticídio. Segundo o site Meganotícias, ela teria sufocado seu bebê recém nascido e depois escondido o corpo em uma máquina de lavar.

Johana Danexi Zambrano Castro é moradora de Petare, Caracas. Inicialmente, a jovem foi a um hospital apresentando fortes dores e sangramento. Ao ser avaliada pelos médicos, eles constataram sinais de um possível parto, então pediram mais informações à mulher. “Ela negou ter engravidado e dado à luz”, explicaram as autoridades ao jornal local ‘El Diario’.

Com a insistência dos médicos, Johana confessou que teve o bebê com 36 semanas de gestação em sua residência, mas disse que ele morreu no momento do parto.

Após a declaração, os profissionais de saúde contactaram as autoridades locais, que foram até à casa da mulher. No local, o corpo do bebê foi encontrado dentro de uma máquina de lavar e envolto em um lençol.

Com o protocolo da autópsia, foi constatado que o bebê nasceu vivo e que a causa da morte foi asfixia. “Provando que a mulher teria escondido a gravidez e, ao dar à luz, não prestou a sua ajuda relevante e causou a sua morte“, disse um membro do Corpo de Investigações Científicas, Penais e Criminais.

