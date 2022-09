Mãe critica “nome de bebê alienígena” escolhido pelo marido

Uma mulher está preocupada com a escolha de seu marido para o nome do primeiro filho do casal. Segundo ela, o nome favorito do companheiro passa uma impressão de “alienígena”, mesmo ele tendo outros motivos para fazer sua escolha.

Buscando o Reddit para pedir opinião de outros usuários, a mãe, preocupada, revelou que o marido está apaixonado pelo nome “Elyon” por “motivos religiosos”. Mas, segundo o The Mirror, ela acredita que o nome parece ter saído de um filme sobre alienígenas.

“Nós estamos esperando nosso primeiro filho, que deve nascer em janeiro do próximo ano. Somos cristãos e gostaríamos de nomear nosso bebê com base na nossa fé”, conta a mulher.

“Meu marido está apaixonado pelo nome ‘Elyon’, mas para mim parece algo único e que soa como um ‘alienígena’. Não consigo parar de relacionar o nome escolhido por ele com a palavra Alien”, admitiu a mãe em sua publicação.

Ela pediu ajuda

Em uma tentativa de mudar sua percepção sobre o nome, a mulher questionou os demais usuários do Reddit sobre a opinião deles a respeito da escolha de seu marido.

“O que vocês acham do nome Elyon? Vocês também têm sugestões de nomes que soem como tranquilos e agradáveis?”, comentou a mulher.

Rapidamente os usuários interagiram com sua publicação e deixaram suas opiniões e sugestões de nomes.

“Eu não sou um grande fã do nome e, depois que você mencionou, só consigo pensar em alienígena”, comentou uma pessoa.

“Eu sinto muito, mas realmente parece um nome saído de um filme sobre alienígenas. Tente sugerir algo na linha de Elliot, Elihjah ou Elias”, sugeriu uma outra pessoa.

“Eu também não consigo tirar ‘alienígena’ da minha cabeça, mas não acho que a maioria das pessoas tenha este pensamento a menos que saibam da sua impressão”, explicou uma terceira.

“Tente pensar em algo como Solomon, é um nome bíblico que significa paz e faz referência a sabedoria de um rei. Como bônus, ele também termina em -on, mas não tem uma aparência de ‘alien’”, finalizou uma quarta.