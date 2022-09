Homem entrou com cavalo dentro do mercado e vídeo viralizou

Homem entra em mercado montado no cavalo (Foto: Reprodução/TikTok)

Um homem montado a cavalo resolveu circular pelos corredores de um supermercado, sem descer da sela do animal. Chocados, alguns clientes registraram a cena.

“Gente, não acredito que estou vendo isso. Que coragem, meu Pai!”, diz uma mulher, ao filmar com o celular.

O caso aconteceu no último dia 18 de setembro, em Franca, cidade do interior de São Paulo. As imagens estão viralizando nas redes sociais desde então.

Assista:

O mercado em questão é conhecido como Tioãzinho e fica localizado na avenida Chico Júlio. O cliente não foi localizado.

“Simplesmente ele invadiu. Os seguranças foram atrás pra conter e acabaram conseguindo fazer ele sair”, disse a assessoria de comunicação do supermercado à emissora EPTV.

Como não havia sido autorizado a transitar dentro do estabelecimento com o animal, ele foi retirado por seguranças, que o escoltaram até a saída.

O estabelecimento resolveu não registrar nenhum boletim de ocorrência.

Muitos internautas ficaram chocados com a ousadia do homem. “Meu pai dizia: minha filha tem gente pra tudo nesse mundo”, disse um.

Para outro, existe uma explicação razoável: “só pode ser filho do dono do mercado”, riu.

Já uma terceira fez questão de ressaltar que isso é algo “típico” na cidade: “Franca sendo franca”, disse a internauta.

