Fantasma de menininha é capturado por investigadores paranormais

Investigadores sobrenaturais capturaram o que parece ser a imagem do fantasma de uma criança em Boscastle, na Inglaterra. Um dos membros do grupo Cornish Ghost Whispers mostrou a imagem misteriosa depois de rever as imagens de um local abandonada.

Candice Pierce, que compõe o grupo junto com seu esposo, Nick, e sua mãe, Susane, disse estar revisando fotos antigas e ter visto o que parece ser a silhueta do fantasma de uma criança. As imagens foram feitas durante uma visita à Igreja Minster, que fica em Boscastle. O local foi escolhido pelos caçadores de fantasmas por concentrar relatos sobrenaturais.

“Ouvimos que era realmente assombrado e fomos fazer uma de nossas Lives no Facebook lá”, disse ela ao Cornwall Live. “Não podíamos descer por causa do sinal e, enquanto estávamos em Boscastle, notamos que havia uma casinha abandonada”.

A mulher, que se descreve como uma pessoa que é sensível ao paranormal, disse que há rumores de que a tal casinha de campo teria sido, no passado, um cemitério de bruxas medievais.

Candice continuou dizendo ao Cornwall Live que ela se sentia inquieta e desconfortável desde o momento em que entrou no local: “Era muito cheio de energia, era realmente estranho. Era muito escuro, sem janelas”.

Ela continuou: “Havia uma velha lareira, e esses pedaços de madeira foram colocados no chão como um pentagrama. Alguém esteve lá, foi apenas uma coisa realmente estranha de se encontrar”.

Candice relata ter feito a foto da lareira abandonada e notou que, no canto superior direito da imagem, havia um rosto. Veja a imagem abaixo.

Fantasma de menina é capturado por foto. Foto: The Cornish Ghost Whispers

A imagem parece ser de uma criança, mas obviamente nada pode ser provado.