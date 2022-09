Eleições 2022: astróloga prevê cenário ‘caótico’ e com ‘revolta’ para votações deste domingo

Quem será o próximo candidato a ocupar o cargo de Presidente da República? Embora a tarefa dos brasileiros para as eleições de 2022 seja a de eleger diversas posições, o posto de Presidente é um dos que mais desperta curiosidade.

E o que acontecerá nesses seguintes dias, com a votação confirmada para o próximo domingo (2), e ao longo do que restará do mês de outubro que ainda nem começou? Assim como outras astrólogas, a também taróloga Drika Gomes compartilhou em seu canal do YouTube quais são as previsões dos astros para o que ainda está por vir.

Mês de eleições marcado por tensão e confusão

Como também previsto por Débora Mechica e Monica Buonfiglio, Gomes explicou que o mês de outubro e em especial a semana e dia da votação serão marcados por um clima tenso, podendo haver conflitos verbais e físicos.

“Nós temos esse mês que vem com um potencial de confusão de informações, o que traz desentendimentos. Desentendimentos que podem acontecer com as pessoas de uma forma geral. [...] Nesse mês de outubro haverá choques de interesses, de opiniões e então esse embate acontece”, disse.

Em seu vídeo, Drika compartilhou mais detalhes sobre o cenário tenso enfrentado no mês eleitoral, ressaltando que pode haver o que nomeou como “atos de revolta”. A astróloga disse ainda que toda esta tensão “será sentida nas redes sociais, no vizinho, no supermercado onde faz suas compras, nas ruas”.

“Os ânimos vão ficar alterados, agressivos, com temperamento efervescente. [...] As pessoas (estarão) muito agressivas, polarizadas, brigando entre si”

Por fim, com cenário caótico previsto pela astrologia, a taróloga encerrou seu vídeo deixando um conselho para que as pessoas “não entrem nesse clima e em um embate”.

Veja a seguir o vídeo com a previsão completa de Drika Gomes que foi compartilhado no YouTube. (Se não conseguir visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).