Dupla rouba posto de gasolina e cai em buraco no interior de SP; ‘ladrões atrapalhados’ acabaram presos

Dois ladrões assaltaram um posto de gasolina e, na fuga, caíram em um buraco usado para a troca de óleo de veículos. Câmeras de segurança flagraram o momento.

O caso aconteceu em Alambari, em São Paulo, na madrugada da última segunda-feira (26). A dupla acabou presa após cair, pela segunda vez, em uma vala, desta vez na estrada.

Captura após segunda queda

Segundo a dona do posto, os criminosos pediram para abastecer a motocicleta. O homem que estava na garupa, então, foi ao caixa do estabelecimento e rendeu um funcionário. As informações são do “G1″.

Após efetuar o roubo, os bandidos tentam fugir e caem com a moto no buraco, que é usado para troca de óleo. De acordo com os funcionários do estabelecimento, a dupla conseguiu tirar a moto do vão e fugiu. Mais tarde, porém, os dois caíram novamente em uma vala, na estrada, segundo a PM (Polícia Militar).

Os ladrões “atrapalhados” foram presos no bairro Taboãozinho, em Itapetininga, também em São Paulo.

E por falar em posto de gasolina...

Um homem foi condenado à prisão perpétua na Alemanha por matar um funcionário de um posto de gasolina que pediu que ele colocasse uma máscara facial durante a pandemia de covid-21.

De acordo com o “Infobae”, o crime ocorreu em setembro de 2021, na cidade de Idar-Oberstein. O assassino deixou o local quando foi solicitado a ele que colocasse a máscara. Posteriormente, voltou armado e atirou contra o funcionário, um jovem de apenas 20 anos que que trabalhava no posto de gasolina para financiar seus estudos.

O acusado admitiu sua culpa e expressou arrependimento. Ele alegou ter matado o funcionário porque não queria lhe vender uma cerveja sem máscara e argumentou que estava alcoolizado e não tinha o controle total de suas ações.

