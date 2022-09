Vídeo: vestido quase pega fogo enquanto noiva caminha até o altar

A decoração de um casamento e o vestido da noiva são dois fatores que dão o que falar para os convidados, e que tiram dias de sono das noivas durante a fase de planejamento da celebração.

Recentemente uma noiva percebeu que erros de planejamento podem levar o casamento a um final trágico, principalmente quando envolvem os dois fatores em questão.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, uma noiva decidiu compartilhar em seu perfil do TikTok a gravação do momento em que seu vestido de noiva quase é destruído a caminho do altar.

Nas filmagens é possível perceber o exato momento em que a noiva caminha em direção ao noivo acompanhada por seu pai e nem sequer nota que por pouco seu vestido não acabou incendiado pela decoração do caminho.

Uma convidada agiu rápido

Enquanto a noiva caminha deslumbrante em seu vestido, é possível ver que a barra do modelo passa perigosamente sobre um pequeno arranjo de chão que conta com a presença de velas acesas.

Percebendo o perigo, uma das convidadas agiu rapidamente para desviar o vestido das chamas de algumas velas que estavam a seu alcance. Na legenda, a noiva ressalta que só percebeu o perigo após assistir ao vídeo.

“Continue assistindo minha entrada para ver meu vestido inteiro quase pegar fogo duas vezes e eu nem perceber isso”. Por sorte, e graças à convidada, tanto a noiva quanto seu vestido permaneceram ilesos e carregando a história para contar.

Rapidamente as diversas pessoas que assistiram a gravação publicada por ela passaram a interagir com o vídeo e não pouparam comentários.

“Definitivamente tinha alguém protegendo você naquele dia”, comentou uma pessoa ao que outra completou: “Que medo! Desculpe, mas definitivamente não posso aceitar velas no caminho do altar, não posso”.

“Ok, vou deixar um lembrete para mim mesma, nem pensar em colocar velas a caminho do altar”, comentou uma terceira, que teve sua ideia abraçada por um fotógrafo de casamento: “Sou fotógrafo e afirmo que as velas ao redor das cadeiras e do corredor de uma cerimônia são as piores! As pessoas as derrubam constantemente e as quebram causando sérios riscos”.