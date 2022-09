Vídeo de russo quebrando a perna para não lutar na Ucrânia viraliza

Desde que o presidente Vladimir Putin convocou a mobilização parcial de 300 mil soldados da reserva para lutar na Ucrânia começaram a aparecer nas redes sociais vídeos de pessoas que tentam quebrar algum osso para fugir da convocação.

Pesquisas no Google também apontam uma tendência perigosa. Frases perguntando “como quebrar o braço”, “como evitar a mobilização” e pé chato, entre outras, dominam os trends no mecanismo de busca, segundo o site El Español.

A convocação militar dos reservistas proibiu milhares de homens entre 18 e 35 anos de deixar as cidades onde moram e está criando pânico no país. Muitos jovens estão tentando deixar a Rússia e migram para países vizinhos, como Geórgia, Finlândia, Cazaquistão e Mongólia. As fronteiras têm filas de quilômetros de famílias tentando deixar o país.

Um dos vídeos que viralizou nas redes sociais até o momento mostra um jovem russo com a perna apoiada em uma escada, enquanto outro salta sobre ela, em tentativa de causar uma fratura grave o suficiente para evitar que seja convocado pelo governo russo. Ele solta um grito de dor ao ser atingido pelo amigo, que parece preocupado com o resultado do acidente.

Veja o vídeo ( CUIDADO, AS IMAGENS SÃO FORTES E PODEM DEIXAR ALGUMAS PESSOAS ABALADAS )

Conscripts in the Russian Federation break their legs to avoid being mobilized pic.twitter.com/DJzUJzrIrA — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) September 27, 2022

Na chamada, o vídeo diz: “Recrutas na Federação Russa quebram as pernas para evitar serem mobilizados”

Como quebrar um braço

Desde 21 de setembro, as buscas em cirílico sobre “como quebrar um braço” dispararam no Google, principalmente nas cidades russas de Moscou, São Petesburgo e Baskiria. Outra alternativa também muito buscada, que também podem inviabilizar a convocação, são pés chatos. O Google também encontrou milhares de solicitações com “Como evitar a mobilização”.

Voos

As imagens compartilhadas pelas principais agências de notícia mostram os aeroportos cheios de jovens tentando pegar um avião para fora do país. O grande problema é que a maioria dos voos que deixa a Rússia foi suspenso pela sanção do Ocidente, deixando poucas opções de fuga.