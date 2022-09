VÍDEO: Adolescente tatua ‘Bolsonaro’ na testa e viraliza nas redes sociais; internautas reprovam

Uma tatuagem inusitada fez um adolescente de 17 anos viralizar nas redes sociais. O rapaz, identificado na web como João Carlos Silva, tatuou “Bolsonaro” na testa (veja abaixo). O registro foi divulgado pelo tatuador Leo Caberna, que tem um estúdio em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro.

Nas imagens, que mostram o momento em que o tatuador preparada o desenho, limpa a testa do cliente e faz a tatuagem, também é possível ouvir alguém dizer: “Que isso, mano. O cara está tatuagem Bolsonaro na testa”.

Em seguida, o próprio adolescente aparece, já com a tattoo pronta, e diz: “Rapaziada, acabei de fazer a tatuagem aqui do Bolsonaro. Muito braba, fé para nós”, declarou o jovem ao lado do tatuador, que segura uma arma de brinquedo.

O vídeo, postado no Tik Tok, rapidamente viralizou e já soma mais de 11,7 mil curtidas e mais de 5 mil comentários. Muitos internautas desaprovaram a atitude do rapaz, ressaltando que ele vai se arrepender no futuro.

“Alguém me marca quando sair o vídeo dele chorando de arrependimento, por favor”, escreveu uma seguidora. “Vendo esse vídeo me arrependo de ter alguma vez reclamado das besteiras que fiz na vida”, destacou outro. “Não foi nem eu que fiz e tô arrependido”, disse mais um.

Depois de viralizar, João Carlos Silva fez uma live, onde contou que foi desafiado a fazer a tatuagem e que, para isso, recebeu a quantia de R$ 1 mil. Porém, só depois ele percebeu que ficou no prejuízo, já “que o dinheiro não irá cobrir o laser para retirar” o desenho.

Tatuagem de Bolsonaro e Lula

O rapaz não foi o primeiro a viralizar com uma tatuagem do tipo. No último dia 15, um homem decidiu “inovar” e tatuou os rostos do presidente Jair Bolsonaro (PL) e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), adversários nas eleições presidenciais deste ano. A homenagem foi feita em um estúdio na Zona Leste de São Paulo, após mais de 11 horas de sessão (veja abaixo).

O dono da tatuagem não quis se identificar. Mas os tatuadores responsáveis, Ubiratan Amorim e Paulinho de Deus, publicaram o desenho nas redes sociais e logo a postagem viralizou.

“Os dois caras mais amados do nosso Brasil. O amor foi tanto que o cliente eternizou na pele. Você faria esse trampo?”, dizia a legenda da publicação.

Em entrevista ao site G1, Ubiratan disse que ele e o colega até tentaram alertar o homem sobre o desenho, que é definitivo, mas ele não mudou de ideia. Em 10 anos de carreira, ele contou que essa foi a tatuagem mais inusitada que já fez.

