Slenderman: Jovem que foi esfaqueada pelas próprias amigas entrou para a faculdade de medicina

A jovem americana Payton Leutner tinha 12 anos quando foi esfaqueada 19 vezes por suas próprias amigas. As meninas Morgan Geyser e Anissa Weier, ambas com 12 anos na época do crime, alegaram terem sido influenciadas por uma lenda urbana chamada Slenderman.

O crime aconteceu em 2014 e agora Payton tem 20 anos e deu uma recente entrevista ao Daily Record informando seu atual estado de saúde. Ela disse que “tudo está indo muito bem”. O caso ficou muito famoso nos Estados Unidos, sendo tema de episódios de podcasts dedicados ao temas de crimes reais.

O caso aconteceu quando as três amigas brincavam de “esconde-esconde” na festa de aniversário de Morgan Geyser, uma das amigas que cometeram o crime. Era uma festa do pijama e as três amigas estavam se divertindo. Mas, Morgan atraiu Payton para uma floresta próxima da casa onde elas estavam. A menina foi imobilizada por suas agressoras e foi esfaqueada repetidamente com uma faca de cozinha de 13 cm.

As facadas atingiram artérias principais do corpo de Payton e um dos ferimentos passou a apenas alguns centímetros do coração.

Depois do ataque, Payton conseguiu se arrastar para uma estrada próxima e foi socorrida por um ciclista que passava pelo local. O homem ligou para emergência e a menina foi levada às pressas para o hospital. Felizmente, ela sobreviveu.

Segundo os médicos, Payton havia sofrido danos nos tecidos blandos de seus braços e pernas e, embora as duas feridas em seu abdômen atingissem órgãos importantes (fígado e estômago), não foram fatais. Ela teve que passar por seis horas de cirurgia, mas conseguiu comunicar o nome de seus agressores à polícia com antecedência.

As duas meninas agressoras foram presas logo depois e uma delas ainda estava carregando a arma do crime na mochila.

Trauma

Depois do ataque das amigas, a vida de Payton foi uma sequência de recuperações e pequenas vitórias: tanto físicas, quanto mentais. Em 2019, ela deu uma entrevista à emissora ABC News e revelou que dormiu com uma tesoura debaixo do travesseiro, mesmo depois de muitos anos do crime.

Ela disse que se sentia grata pela experiência traumática, pois isso a inspirou a seguir uma carreira na medicina, dizendo: “Sem toda a situação, eu não seria quem sou”. Ela acrescentou: “Eu diria: ‘Só por causa do que [Morgan] fez, eu tenho a vida que tenho agora. Eu realmente gosto e tenho um plano. Eu não tinha um plano quando tinha 12 anos, e agora tenho por causa de tudo o que passei.