Sem se importar, mãe gravava pai abusando da filha de 11 anos para distribuir na internet

A polícia de Pasto, cidade localizada na Colômbia, deteve recentemente a mãe de uma menina de 11 anos, após a mulher ser acusada pela tia da criança de gravar conscientemente o esposo abusando da menor, conteúdo este que seria distribuído na internet.

Ao Ministério Público, a tia da criança assegurou que a sobrinha era vítima de abusos sexuais desde novembro de 2016, crimes estes cometidos pelo pai, que também foi detido e se encontra em um centro de detenção da mesma cidade.

Como reforçado anteriormente, além de ter conhecimento do acontecido, a denúncia aponta que a mãe registrava os atos de violência para compartilhá-los posteriormente na internet.

Com as investigações prévias, o Ministério Público colombiano conseguiu decretar a prisão da mãe da menina de 11 anos, que aconteceu na última quinta-feira (22). Após ser detida, a mulher, cuja identidade não foi revelada, negou as acusações.

Agora, a progenitora foi encaminhada à penitenciária de segurança média de Ipiales, em Nariño, um dos departamentos da Colômbia.

Dados de violência colombiana

Em 2021, o Instituto Colombiano de Bem-estar Familiar (ICBF) abriu 9.927 processos em auxílio à vítimas de violência sexual, sendo estas 85% representadas por meninas. Afirma-se ainda que o crime de abuso sexual aumentou 9,5% no primeiro trimestre deste ano quando comparado ao mesmo período de 2021.

