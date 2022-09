Pensando na segurança dos filhos, mãe ‘fiscaliza’ o trânsito ao redor da escola

Uma mãe decidiu colocar a mão na massa e tentar impedir um hábito incômodo de outros pais e responsáveis. Segundo seu relato, compartilhado no Mumsnet, ela ficou cansada de ver as pessoas estacionando em lugares proibidos e decidiu impedi-los de fazer isso.

Conforme relato compartilhado pelo The Mirror, ela conta: “Estacionar nos redores da escola do meu filho tem sido perigoso há anos. Eles têm um guarda de trânsito na entrada principal e nos portões, mas nas ruas laterais o trânsito é completamente bagunçado”.

“Os pais estacionam em fila dupla e até mesmo no cruzamento das vias bloqueando as faixas de pedestre e o fluxo normal de carros. Isso geralmente resulta em um trânsito completamente caótico”

“Mesmo com diversos avisos da escola a atitude se repete e até o momento as autoridades não tomaram providências sobre o assunto. Eu pegava meus filhos no portão principal pela segurança, mas eles estão crescendo e querem ter mais independência, então decidi tomar uma atitude”, conta a mãe.

Ela decidiu tomar uma atitude

Cansada da situação, a mãe decidiu tomar uma atitude para tentar conscientizar os pais sobre as boas práticas no trânsito. “Comecei a pedir a eles que não estacionem no cruzamento, mas percebi que sempre era ignorada. Então comecei a ficar parada na beira da rua para evitar que as pessoas estacionem ali”.

“Hoje fizeram sinal para eu me mover, mas eu sorri e balancei a cabeça dizendo que não, eles precisaram estacionar em outro local. Eles não ficaram felizes, mas foi a forma que encontrei de resolver o problema”.

Para os usuários do Mumsnet, ela está apenas “colocando para fora” as frustrações de diversos pais.

Leia também: Mãe é criticada por esperar que o filho mais velho cuide dos irmãos mais novos

“Isso acontece em todas as escolas do país. É um problema e infelizmente você sozinha não conseguirá resolver pois alguns pais são preguiçosos e egoístas”, comentou uma pessoa.

“Os pais estacionando de forma imprudente perto da saída da escola de seus filhos é algo que me deixa louco! São nossos filhos que estão ali e eles estão colocando os próprios filhos em risco”, comentou outra pessoa.