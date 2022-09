Obstetra convence casal a mudar a grafia do nome do filho: ‘Era embaraçoso’

Uma obstetra afirmou ser responsável por “salvar a vida emocional” de uma criança depois de conseguir convencer os pais a alterar a grafia escolhida para o nome do filho.

Em uma publicação no Reddit, que foi compartilhada pelo The Mirror, ela afirma ter se visto em uma situação complicada depois que os pais decidiram inovar na grafia do nome Colin.

Fugindo do tradicional, eles decidiram nomear o filho como Colon, palavra que é normalmente associada com uma parte do corpo humano e não com um “nome tradicional de bebê”.

“A mãe de uma colega era obstetra e precisou lidar com um casal que decidiu usar o nome ‘Collin’ para seu filho, mas eles queriam utilizar uma ‘grafia única’ para diferenciar o filho dos demais ‘Collins e Colins’ que existem no mundo”.

“Não entendo o motivo dos pais fazerem isso pois não muda em nada o nome, só deixa a vida da criança mais complexa”, afirma a mulher.

Grafia incomum

Segundo relato, a mulher conta que a obstetra se surpreendeu quando os pais revelaram a grafia desejada para o nome do filho. “Eles foram soletrar o nome para ela registrar e disseram C-O-L-O-N. Eles tentaram nomear o filho como cólon! Isso mesmo, aquela parte do sistema digestivo”.

Conforme a história da mulher, a obstetra conseguiu ser bem-sucedida em sua tarefa de convencer os pais a trocar o nome do filho e evitou uma “vida de piadas” para a criança.

Assim como a mulher, outras pessoas compartilharam situações similares: “Isso geralmente pode acontecer em países com idiomas diferentes. Minha irmã acabou se mudando para a Holanda, onde conheceu uma família que nomeou o filho como ‘Sêmen’, por achar uma forma ‘divertida e diferente’ de escrever o nome Simon”.

“Na época da escola eu estudei com um garoto chamado Happy. Ele definitivamente era o cara mais emo e temperamental que eu já conheci”, comentou outra pessoa.