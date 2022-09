Música de ‘La Casa de Papel’ virou símbolo de luta de mulheres no Irã

A música “Bella Ciao”, que ficou famosa no Brasil por ser parte da trilha sonora da série “La Casa de Papel”, se tornou um símbolo da luta feminista no Irã recentemente.

A melodia se firmou como hino das marchas este mês, quando um vídeo no Instagram viralizou. As imagens traziam Samin e Behin Bolouri, uma dupla iraniana de música pop, cantando “Bella Ciao” em persa.

O vídeo foi publicado no último dia 16 de setembro. Outras versões já apareceram, mas a inspiração permanece na boca das mulheres que marcham em busca por direitos no país asiático, que mantém um governo ultraconservador no poder.

As manifestações estão tomando o Irã e já fizeram dezenas de mortos. Segundo a agência RFI, elas começaram após uma jovem curda iraniana chamada Mahsa Amini ser presa pela polícia da moralidade, no dia 13 de setembro.

As autoridades consideraram que seu véu estava mal colocado sobre a cabeça. Mahsa estava acompanhada do irmão e estava em Teerã, capital do país, para visitar familiares.

Três dias depois a jovem morreu. Segundo os parentes a morte aconteceu por conta de agressões que sofreu durante o período de detenção.

Nas manifestações, diversas mulheres iranianas estão tirando o véu como uma forma de protesto.

Origem de ‘Bella Ciao’

A música não tem uma autoria conhecida, mas a letra é inspirada em uma cantiga italiana do final do século 19. Ela foi o hino das manifestações da década de 1940 no país, de italianos que se opunham ao fascismo de Benito Mussolini.

No Brasil, além de ter ganhado o povo com a trilha sonora da série da Netflix, “Bella Ciao” também foi adaptada para o português em 2018, nas manifestações contra a candidatura de Jair Bolsonaro, atual presidente do país.

