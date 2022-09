Mãe é criticada por esperar que o filho mais velho cuide dos irmãos mais novos

Uma mãe está sendo criticada pela forma como está lidando com seu filho mais velho. Segundo internautas, ela está exigindo que o menino se comporte como um pai para os irmãos mais novos.

Conforme a publicação realizada pelo The Mirror, a mulher afirmou no Reddit que caso o filho mais velho se recuse a ajudar, ele pode se preparar para morar sozinho e pagar por suas próprias contas.

“Sou mãe de cinco filhos. Tenho gêmeas de 10 anos, um filho de 17, uma menina de um ano e um filho mais velho, Danny, de 21. Além disso, estou grávida de cinco meses”.

“Nós viajamos ao Havaí umas semanas atrás e meu marido não conseguiu nos acompanhar por causa de uma emergência no trabalho, mas ele disse para irmos e nos divertirmos. As gêmeas acabaram chorando muito e meu filho do meio e eu acabamos confortando-as durante a viagem, enquanto Danny ficou sem fazer nada”.

“Nosso planejamento incluía diversas coisas divertidas, mas como meu marido não pode ir, acabamos ficando restritos pois qualquer coisa que queríamos fazer, eu não podia contar com a ajuda do meu filho mais velho. Ele só queria ficar no quarto, usando o celular e conversando com os amigos”, conta a mãe.

Ela se estressou com o filho

Segundo a mulher, ela explodiu com o filho depois que ele continuou se recusando a ajudá-la com a justificativa de que “queria relaxar”.

“Nós também não estávamos nos divertindo sem a ajuda dele! Um bebê chorando, duas crianças de 10 anos querendo ficar na piscina e meu outro filho querendo ficar longe de tudo por ao menos algumas horas”.

“Eu gritei para ele que se ele não me ajudasse então ele poderia sair da minha casa e assumir suas próprias contas quando voltasse para casa. Recebi uma ligação desesperada dos meus sogros e cunhada me acusando de gritar com meu filho quando ele não fez nada para merecer isso”.

“Eu disse a eles que esse era realmente o motivo, ele não fez nada além de comer e ficar no celular ao invés de ajudar a mãe e irmãos. Meu marido o colocou de castigo e algumas pessoas nos apoiam, mas outras da família estão me acusando de ser ‘imbecil’”.

Para os usuários do Reddit, ela está “colocando responsabilidades paternas no filho mais velho, quando ela é quem deveria assumi-las. “Se seu plano para ter filhos é que os mais velhos cuidem dos mais novos, então não tenha mais filhos! Os irmãos não são responsabilidade deles”.

“Irmãos podem e devem contribuir de vez em quando, mas todos os dias e eventos como férias, isso não. A responsabilidade é sua e não deles”, comentou uma pessoa.

“Ele não é seu marido ou pai dos seus filhos, pare de culpá-lo. Falo isso com propriedade, pois sou pai”, comentou outra.