Limousine quebra a caminho da igreja e noiva chega a seu casamento em van policial

Noiva chega ao casamento em van de polícia (Reprodução/ The Sun)

Uma jovem de 23 anos estava a caminho da igreja para seu casamento quando a limousine em que estava simplesmente enguiçou. A noiva, porém, recebeu uma ajuda e tanto e chegou à cerimônia de um jeito bem inusitado.

O caso aconteceu em Wednesbury, na Inglaterra. A esteticista Alisha Brierley estava no carro clássico com sua mãe e suas madrinhas no último sábado (24) quando um vazamento de óleo forçou a mudança de planos.

Por sorte, um grupo de policiais de plantão decidiu ajudar. Assim, eles levaram Alisha e suas acompanhantes para a Igreja de St. Paul em uma van de polícia.

Ao ver a noiva chegando, o noivo Luke, de 24 anos, os padrinhos e demais convidados ficaram extremamente surpresos, porém aliviados, já que o atraso estava superando o aceitável e começando a preocupar.

“Eu estava chorando no começo pensando no que iria fazer. Então Sarah-Jane (uma das madrinhas) viu a van da polícia e foi ver se eles nos levariam. A polícia foi ótima. Eles insistiram em ajudar. Não é bem a limusine que eu planejei, mas quem mais pode dizer que eles chegaram ao casamento assim?”, disse a noiva ao “The Sun”.

A jovem acrescentou: “Um policial fez um vídeo dizendo ‘Luke, esta é sua sentença de prisão perpétua’ e a câmera se virou para mim. Eu só quero dizer um enorme obrigado a eles. Eles foram incríveis e me ajudaram muito no meu grande dia”.

Nova radical

Uma noiva em Délhi, na Índia, resolveu chegar ao próprio casamento de um jeito radical. Vaishali Chaudhary foi filmada vestida de noiva pilotando uma moto para se encontrar com o amado e seus convidados, de acordo com reportagem do “India Today” reproduzida pelo “Extra”.

Vaishali usava uma vestimenta conhecida como lehenga e muitos adornos. Parecia estar feliz da vida.

A cena rendeu elogios à noiva: “Você está deslumbrante, não consigo tirar os meus olhos de você!”, comentou um internauta no Instagram. Outros, porém, criticaram a indiana, atentando para o fato de que ela não estava usando capacete.

Assista:

LEIA TAMBÉM: