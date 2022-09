Juiz viralizou ao gravar tentativa de golpe em cartão de crédito

Um juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal está viralizando nas redes sociais após gravar um vídeo mostrando uma tentativa de golpe de estelionato em seu cartão de crédito, que sofreu através de uma ligação telefônica.

Jaylton Lopes registrou o momento em que uma mulher, que se apresenta como funcionária da central de segurança do Banco do Brasil, diz que houve uma operação eletrônica suspeita em seu cartão, no valor de R$ 10 mil.

Sabendo já se tratar de uma tentativa de estelionato, ele começa a conversar com a golpista chamada Márcia. Ele diz que não reconhece a transação e que está preocupado, pedindo orientações de como deve proceder.

Logo em seguida, Márcia diz que ele deve abrir um link que ela enviaria, preencher os dados do cartão de crédito e afirmou que enviaria um novo cartão. Mas o juiz - que também é professor - continua na ligação, na verdade, para aproveitar e divulgar seu curso jurídico.

“Vou ministrar um curso gratuito e on-line. É espetacular. Mas preciso do cartão para pagar uma pizza e um guaraná para a equipe que me acompanha. Até vou te mandar o link para você participar do curso também”, disse Jaylton para Márcia.

Assista:

Em entrevista ao portal Metrópoles, ele informou que a ideia da gravação aconteceu quando ele percebeu a frequência com que estava recebendo esse tipo de ligação.

“No dia anterior ao vídeo, eu tinha passado por uma situação similar de tentativa de golpe. Na ocasião, comentei com a minha esposa que, se acontecesse de novo, eu gravaria um vídeo. Dito e feito. Como utilizo muito as redes sociais, gosto do ensino voltado para a prática. Compartilho casos reais para levar o conhecimento e, ao mesmo tempo, alertar acerca de situações que vivo no dia-a-dia”, explicou o juiz.

O juiz já acumula mais de 2,2 milhões de visualizações no vídeo. Ele também percebeu um crescimento repentino de seu perfil, ganhando 23 mil seguidores em poucos dias - antes ele tinha apenas 400.

