‘Invejosos dirão que são falsas’: Menina que chorou ao encontrar Neymar ‘de ouro’ acha mais figurinhas raras

Uma menina de apenas 5 anos de idade chamou atenção nas redes sociais recentemente após chorar de felicidade ao encontrar a figurinha dourada do atacante Neymar do álbum da Copa do Mundo 2022. E a sorte parece estar a acompanhando desde então. Depois do primeiro cromo raro, ela encontrou mais dois, ainda do craque brasileiro, e voltou a viralizar.

Em um novo vídeo publicado no TikTok, a mãe de Laura, Marluce Volpi, mostra a menina toda orgulhosa com suas três figurinhas mais que especiais em mãos. “Invejosos dirão que são falsas”, escreveu ela.

Assista ao novo vídeo aqui:

“Parabéns, linda”, “Que fofinha”, “Que sortuda” e “Me dá uma” foram alguns dos comentários deixados na publicação, que já tem mais de 2.400 curtidas até agora.

Figurinha rara de Neymar e choro de alegria

No primeiro vídeo que viralizou nas redes sociais, a mãe de Laura gravou a menina abrindo os pacotinhos de figurinhas enquanto a alertava para o fato de que talvez o sticker tão desejado de Neymar não viesse naquele momento.

“Filha, não vai vir o Neymar nisso”, disse Marluce, preparando a garota para a dificuldade que provavelmente teria de lidar.

Otimista, Laura rebateu a mãe: “Vai!”, afirmou a pequena, imediatamente.

Ao abrir a embalagem e encontrar o cromo dourado do atacante da Seleção Brasileira, Laura ficou simplesmente em choque por alguns segundos. Depois, começou a rir e já engatou um choro de muita emoção, que derreteu o coração dos pais e dos interuatas.

Se você não lembra ou não assistiu à gravação ainda, veja aqui:

NÃO VÁ EMBORA AINDA! LEIA TAMBÉM AS SEGUINTES NOTÍCIAS: