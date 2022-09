Eleições 2022: astróloga prevê que este é o candidato à Presidência que ganhará no 1º turno

Embora a decisão das eleições de 2022, confirmadas para acontecer no próximo domingo (2), seja demonstrada através da votação nas urnas, a previsão feita pela astróloga Débora Mechica, em seu canal do YouTube, apontou quem dos candidatos à Presidência da República pode vencer o embate logo no primeiro turno.

Em seu vídeo, que supera as 16 mil visualizações em apenas 1 dia de publicado, Débora explica que “pelos trânsitos do momento é muito provável que nesse dia 2 de outubro, neste primeiro turno, uma definição seja formada. Existe uma chance muito maior para o Lula [Luiz Inácio Lula da Silva - PT] ganhar. Existe essa possibilidade muito grande do Lula ganhar”, afirmou.

Por outro lado, a astróloga ressaltou que embora a vantagem da possível vitória de Lula, fato este que vem sendo evidenciado através das pesquisas eleitorais, isso “não significa que Bolsonaro [Jair Messias Bolsonaro - PL] esteja fraco. Ele estará forte, mas a eleição pode ser definida nesse primeiro turno”.

Leia também estas notícias de nosso site:

Sobre o primeiro turno: “Será um dia tenso”

Durante sua leitura, Mechica ressaltou que esta será uma data em que pode acontecer “muitos embates” e “muitas fake news correndo”. Débora afirmou ainda que o TSE (Tribunal Superior Eleitoral) terá muito trabalho [com respeito aos cenários conflituosos], porém “há uma probabilidade de tudo dar certo. No fim, tudo dá certo. É aquilo, vão ter provas, tem uma equipe preparada para lidar com aquilo que já está sendo esperado. Então, se vier uma galera com trigo, a Justiça vai vir com pão já assado”.

Veja por fim o vídeo com toda a leitura do mapa feita pela astróloga Débora Mechica. (Se não conseguir visualizá-lo, não se preocupe e basta que acesse o link).